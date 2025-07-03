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"Kahrolarak İzliyoruz": İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yangınla İlgili Son Durumu Paylaştı

"Kahrolarak İzliyoruz": İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yangınla İlgili Son Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 21:48

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Ülkemiz son günlerde yangın felaketleriyle karşı kaşıya bildiğiniz üzere. Manisa, Hatay ve Bilecik'te yaşanan yangın, günler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir nebze olsun rahatlatan bu haberleri henüz almışken, bir kötü haber de İzmir'den geldi. Geçtiğimiz gün İzmir'de başlayan yangın giderek şiddetlendi. 

Geçtiğimiz saatlerde Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan 'Lafın bittiği yerdeyiz' diyerek Ödemiş'te felaketin geldiği boyutu anlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yangınla ilgili son durumu aktardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var."

“Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var."

Yangının kontrol edilemediğini belirten Cemil Tugay “Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var.'. dedi. Felakette 3 tane köy ciddi bir şekilde yandı.

'Elimizden geleni yapıyoruz ama bu bölgedeki orman gidiyor, tamamen yanıyor.' diyen belediye başkanı durumu kahrolarak izlediklerini söyleyerek yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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