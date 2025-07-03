"Kahrolarak İzliyoruz": İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yangınla İlgili Son Durumu Paylaştı

Ülkemiz son günlerde yangın felaketleriyle karşı kaşıya bildiğiniz üzere. Manisa, Hatay ve Bilecik'te yaşanan yangın, günler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir nebze olsun rahatlatan bu haberleri henüz almışken, bir kötü haber de İzmir'den geldi. Geçtiğimiz gün İzmir'de başlayan yangın giderek şiddetlendi.
Geçtiğimiz saatlerde Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan 'Lafın bittiği yerdeyiz' diyerek Ödemiş'te felaketin geldiği boyutu anlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yangınla ilgili son durumu aktardı.
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“Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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