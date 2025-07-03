Bir Üniversitenin Mezuniyet Töreninde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” Sloganları Atıldı

Yılın sonu geldi, çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak diplomalarını aldı. Ülkemizin her köşesinden genç beyinlerin gündeminde ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal süreci vardı. Aldıkları diplomalarının akıbetinden şüpheli olduklarını belirten öğrenciler, durumla endişelerini dile getirdi.

İstanbul'da bir üniversitenin mezuniyet töreninde de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananların ardından bu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.