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Bir Üniversitenin Mezuniyet Töreninde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” Sloganları Atıldı

Bir Üniversitenin Mezuniyet Töreninde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” Sloganları Atıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 19:26

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Yılın sonu geldi, çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak diplomalarını aldı. Ülkemizin her köşesinden genç beyinlerin gündeminde ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal süreci vardı. Aldıkları diplomalarının akıbetinden şüpheli olduklarını belirten öğrenciler, durumla endişelerini dile getirdi. 

İstanbul'da bir üniversitenin mezuniyet töreninde de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananların ardından bu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu?

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesi ile mezun olan Doruk Dörücü törende,“Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım.” diyerek diplomasını yırttı. O sırada konukların arasından bir kişi 'Siyaset dinleyemeye değil, mezuniyete geldik.' diyerek tepki gösterince gergin anlar yaşandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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