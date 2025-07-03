Boğaziçi Üniversitesi'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun Olan Öğrenci Diplomasını Yırttı

Yıl sonu geldi ve pek çok öğrenc mezun olarak diplomalarına kavuştu. Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin gündeminde ise Ekrem İmamoğlu'nun diploma süreci vardı. Hocaları da uzun süredir bir eylem sürecinde olan Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı.

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesi ile mezun olan Doruk Dörücü mezuniyet töreninde diplomasını yırttı. 'Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım.” diyen Dörücü'nün konuşmasına konukların arasından bir kişi 'Siyaset dinleyemeye değil, mezuniyete geldik' diyerek tepki gösterince ortalık karıştı.