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Boğaziçi Üniversitesi'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun Olan Öğrenci Diplomasını Yırttı

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun Olan Öğrenci Diplomasını Yırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 18:42 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 19:19

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Yıl sonu geldi ve pek çok öğrenc mezun olarak diplomalarına kavuştu. Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin gündeminde ise Ekrem İmamoğlu'nun diploma süreci vardı. Hocaları da uzun süredir bir eylem sürecinde olan Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde gergin anlar yaşandı. 

Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesi ile mezun olan Doruk Dörücü mezuniyet töreninde diplomasını yırttı. 'Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım.” diyen Dörücü'nün konuşmasına konukların arasından bir kişi 'Siyaset dinleyemeye değil, mezuniyete geldik' diyerek tepki gösterince ortalık karıştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum."

“Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum."

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasından Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine kadar pek çok konuya değinen genç “Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım.” dedi.

Mezuniyeti izlemeye gelenler arasından bir kişi gence tepki gösterince, diğer misafirlerden destek için alkış sesleri yükseldi. Gerginlik büyümeden insanlar sakinleştirildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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