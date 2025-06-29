Bölüm Kafada Saç Bırakmıyor: Tıp Fakültesi Mezunlarına İlk Maaşlarıyla Ne Yapacakları Soruldu

Eğitim öğretim yılının sonuna gelindi ve sayısız öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı. Özellikle üniversite öğrencileri, yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Her biri iş dünyasında atılmanın heyecanı içerisinde. Elbette her birinin bir iş, bir maaş hayali var.
Tıp Fakültesi öğrencilerine, mezuniyet törenlerinde ilk maaşları ile ne yapacakları soruldu. Öğrencilerden gülümseten cevaplar geldi.
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"Saç Ektireceğim", "Fakirlere Yardım Edeceğim"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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