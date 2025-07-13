Hindistan'ın Meşhur Tac Mahal'ini Görmek İsteyen Turistler Kötü Koku Sebebiyle Zor Anlar Yaşadı

Tac Mahal, Hindistan’ın Agra kentinde yer alan ve dünyanın en etkileyici yapılarından biri olarak kabul edilen bir anıt mezardır. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’in ölümünün ardından onun anısını yaşatmak için 17. yüzyılda yaptırılan bu yapı her yıl sayısız ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Beyaz mermerden inşa edilen bu yapı, zarif kubbesi, ince işlemeleri ve simetrik bahçeleriyle dikkat çekiyor. Aşkın ve yasın mimariye dönüşmüş hali olarak tanımlanan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Fakat Hindistan'ın meşhur kötü kokusundan Tac Mahal ve çevresi de nasibini aldı. Tac Mahali ziyaret eden bir turist, kötü koku sebebiyle yaşadığı zor anları paylaştı.