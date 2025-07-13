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Hindistan'ın Meşhur Tac Mahal'ini Görmek İsteyen Turistler Kötü Koku Sebebiyle Zor Anlar Yaşadı

Hindistan'ın Meşhur Tac Mahal'ini Görmek İsteyen Turistler Kötü Koku Sebebiyle Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 14:36

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Tac Mahal, Hindistan’ın Agra kentinde yer alan ve dünyanın en etkileyici yapılarından biri olarak kabul edilen bir anıt mezardır. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’in ölümünün ardından onun anısını yaşatmak için 17. yüzyılda yaptırılan bu yapı her yıl sayısız ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Beyaz mermerden inşa edilen bu yapı, zarif kubbesi, ince işlemeleri ve simetrik bahçeleriyle dikkat çekiyor. Aşkın ve yasın mimariye dönüşmüş hali olarak tanımlanan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. 

Fakat Hindistan'ın meşhur kötü kokusundan Tac Mahal ve çevresi de nasibini aldı. Tac Mahali ziyaret eden bir turist, kötü koku sebebiyle yaşadığı zor anları paylaştı.

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Hindistan, özellikle kalabalık şehirlerinde ciddi bir koku problemiyle karşı karşıya.

Hindistan, özellikle kalabalık şehirlerinde ciddi bir koku problemiyle karşı karşıya.

Bu durumun başlıca nedenleri yetersiz atık yönetimi, açıkta bırakılan çöpler, kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği ve sokaklardaki düzensiz tuvalet kullanımı. Ayrıca sıcak hava koşulları, bu kötü kokuların daha da yayılmasına neden oluyor. Kırsal bölgelerde hayvan dışkılarının açıkta bırakılması da bu sorunu artırıyor. Hükûmet çeşitli temizlik kampanyaları başlatsa da, nüfus yoğunluğu ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kalıcı çözümler üretmekte zorluk yaşanıyor. Ülkeyi ziyaret eden turistlerin en çok dikkatini çeken bu kötü koku oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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