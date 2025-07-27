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Bu Sıcaklarda Ailelerinin Yanında Şort ve Tişört Giymelerine İzin Verilmeyen Genç Kızlar Yaşadıklarını Anlattı

Bu Sıcaklarda Ailelerinin Yanında Şort ve Tişört Giymelerine İzin Verilmeyen Genç Kızlar Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 15:14

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Yaz iyice bastırınca hayat sanki ağır çekime geçiyor. Sıcaktan dışarı adım atmak bile cesaret istiyor. Asfalt cayır cayır yanarken gölgeler bile serinletmiyor. Klima olmayan yerlerde nefes almak bile zor geliyor insana. Gündelik işler bile gözümüzde büyüyor, çünkü sıcakla uğraşmak başlı başına bir yük. Bu sıcak günlerde insan en azından evinde rahat hissetmek istiyor.

'zasiven' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaz mevsiminde bazı genç kızlarımızın evlerinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Anlattıkları ve videoya gelen yorumlar, pek çoğumuzun görüp duymadığı bir gerçeği hatırlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Evde şort ve tişörte izin yok!

Evde şort ve tişörte izin yok!

Pek çok genç kız, evlerinde şort ya da tişört giymelerine izin verilmediğini, bu sebeple yaz mevsiminden nefret ettiklerini anlattı. Hava zaten fazlasıyla sıcakken, kendi odalarında ya da kendi evlerinde bile böyle bir zorlukla karşı karşıya olmaları uzun uzun düşündürdü. Gelin yorumlara birlikte bakalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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lily

geri kafalılıklarını terbiye diye yutturmaya çalışıyorlar

Serkan Sonmez

aman ne şeker buram buram cehalet kokuyor buralar