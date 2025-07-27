Bu Sıcaklarda Ailelerinin Yanında Şort ve Tişört Giymelerine İzin Verilmeyen Genç Kızlar Yaşadıklarını Anlattı

Yaz iyice bastırınca hayat sanki ağır çekime geçiyor. Sıcaktan dışarı adım atmak bile cesaret istiyor. Asfalt cayır cayır yanarken gölgeler bile serinletmiyor. Klima olmayan yerlerde nefes almak bile zor geliyor insana. Gündelik işler bile gözümüzde büyüyor, çünkü sıcakla uğraşmak başlı başına bir yük. Bu sıcak günlerde insan en azından evinde rahat hissetmek istiyor.

'zasiven' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaz mevsiminde bazı genç kızlarımızın evlerinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Anlattıkları ve videoya gelen yorumlar, pek çoğumuzun görüp duymadığı bir gerçeği hatırlattı.