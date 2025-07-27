Bu Sıcaklarda Ailelerinin Yanında Şort ve Tişört Giymelerine İzin Verilmeyen Genç Kızlar Yaşadıklarını Anlattı

Yaz iyice bastırınca hayat sanki ağır çekime geçiyor. Sıcaktan dışarı adım atmak bile cesaret istiyor. Asfalt cayır cayır yanarken gölgeler bile serinletmiyor. Klima olmayan yerlerde nefes almak bile zor geliyor insana. Gündelik işler bile gözümüzde büyüyor, çünkü sıcakla uğraşmak başlı başına bir yük. Bu sıcak günlerde insan en azından evinde rahat hissetmek istiyor.
'zasiven' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaz mevsiminde bazı genç kızlarımızın evlerinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Anlattıkları ve videoya gelen yorumlar, pek çoğumuzun görüp duymadığı bir gerçeği hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde şort ve tişörte izin yok!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
geri kafalılıklarını terbiye diye yutturmaya çalışıyorlar
aman ne şeker buram buram cehalet kokuyor buralar