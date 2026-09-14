50 Kişilik Sınıflar 3 Kişilik Sıralar: Bir Türk Kadın Alman Eşine Okul Yıllarını Sordu

Almanya'da ilkokul sınıf mevcutlarının genellikle 25 kişi civarında olduğu söylenince bir neslin travması tetiklendi. Türkiye'de aynı dönemlerde kalabalık sınıflarda en az 50 öğrenciyle ders işlediğimizi hatırlarsınız. Bu durumun öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenmesini zorlaştırdığını ve o dönem belirgin sorunlara yol açtığını Alman eş de belirtti. Oturma düzeninde de dikkat çekici farklar göze çarpıyor. Almanya'da grup çalışmasını teşvik eden 4 ila 6 kişilik birleştirilmiş masalar kullanılırken Türkiye'de, kalabalık sınıf mevcutları nedeniyle zorunlu olarak geleneksel iki veya üç kişilik sıralar tercih ediliyordu. Her cuma sırayla eve götürüp yıkadığımız sıra örtüsü detayı ise Alman eşi oldukça güldürdü.

Sabah rutinleri ve okul gelenekleri açısındansa iki kültür tamamen ayrışıyor. Türkiye'de her sabah ders öncesinde okul bahçesinde toplanarak hep bir ağızdan Andımız'ın okunması, haftanın başlangıcında ve bitiminde ise İstiklal Marşı törenlerinin yapılması Alman kültüründe karşılığı olmayan gelenekler. Almanya'da benzer bir milli marş veya ant okuma rutininin bulunmuyor, ilkokulda sadece sınıfa giren öğretmene hep birlikte 'Guten Morgen' yani 'Günaydın' deniliyormuş.

Yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkan fark her birimizi uzun uzun düşündürürken, o yıllara da bir zaman yolculuğu yaptırdı. Pek çok kişi, o zaman zor gelen o yıllara dönmek istediğini belirtti. Bu vesileyle biz de yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyelim.