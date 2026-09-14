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Birleşik Krallık Dağılıyor: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan Tarihi Bağımsızlık Bildirisi

Birleşik Krallık Dağılıyor: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan Tarihi Bağımsızlık Bildirisi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 09:36
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Birleşik Krallık'ı oluşturan üç ülke İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bugün Cardiff'te bir araya gelerek ortak bir bağımsızlık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor. Bildiri, üç bölgenin kendi kaderini tayin hakkını ve bağımsızlık referandumu düzenleme iznini talep edecek; hedefte İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a karşı baskıyı artırmak var. Zirve, çok uluslu krallığın geleceği açısından şimdiye kadarki en açık meydan okumalardan birine dönüşüyor.

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Cardiff'te İmzalanacak Ortak Bildiri, Ekonomiden Enerjiye Kadar Birçok Alanda Ayrılık Çağrısı Yapacak.

Cardiff'te İmzalanacak Ortak Bildiri, Ekonomiden Enerjiye Kadar Birçok Alanda Ayrılık Çağrısı Yapacak.

Cardiff'te düzenlenecek zirvede İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler Başbakanı ve Kuzey İrlanda'nın liderleri ortak bir bildiriye imza atacak. Metin; ekonomi, enerji, Avrupa ilişkileri ve iç işbirliği başlıklarını kapsayacak şekilde hazırlandı.

Bildiride üç tarafın da Avrupa Birliği'ne katılımına izin verilmesi gerektiği savunuluyor. Buna göre İskoçya ve Galler yeni birer üye olarak, Kuzey İrlanda ise İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak AB çatısı altına girecek. Metinde ayrıca 'bağımsızlık mücadelesine hazırlık amacıyla' Avrupa ülkeleriyle bağların güçlendirileceğine dair taahhütler de yer alıyor.

Kaynaklara göre bildirinin asıl hedefi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham üzerindeki siyasi baskıyı artırmak. Zirve, üç bölgenin aynı anda bağımsızlık yanlısı liderler tarafından yönetildiği bir döneme denk geliyor.

Burnham'dan Ret: İskoçya'da Bağımsızlık Referandumu İçin Toplumsal Bir Fikir Birliği Bulunmuyor.

Burnham'dan Ret: İskoçya'da Bağımsızlık Referandumu İçin Toplumsal Bir Fikir Birliği Bulunmuyor.

Perşembe günü İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İskoç Ulusal Partisi lideri ve İskoçya Başbakanı John Swinney'e bir mektup gönderdi. Mektupta, İskoçya'da bağımsızlık referandumunun şu anda mümkün olmadığında ısrar etti.

Burnham'a göre İskoçya'da bu konuda toplumsal bir fikir birliği yok; Kuzey İrlanda'da da halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'tan ayrılmak istediğine dair net bir kanıt bulunmuyor. Başbakan, böyle bir referandumun hükümetin ekonomiyi büyütme ve yaşam maliyetini düşürme önceliklerinden dikkatleri dağıtacağını öne sürdü.

Sokaktaki tablo ise farklı bir mesaj veriyor. Bağımsızlık yanlısı gruplar, İskoçya'nın dört bir yanında düzenledikleri gösterilerle Westminster'a yeni bir referandum çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Swinney: Bu İvme İnkar Edilemez, Burnham Krallığın Son Başbakanı Olarak Tarihe Geçebilir.

Swinney: Bu İvme İnkar Edilemez, Burnham Krallığın Son Başbakanı Olarak Tarihe Geçebilir.

Pazar günü açıklama yapan İskoçya Başbakanı John Swinney, bağımsızlık hareketinin arkasındaki ivmenin 'inkar edilemez' olduğunu söyledi. Swinney şöyle konuştu: 'İlk defa İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, bağımsızlık yanlısı başbakanlar tarafından yönetiliyor. Bu, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığının ve Westminster'ın Birleşik Krallık sonrası bir geleceğe hazırlanması gerektiğinin en açık işareti.'

Sözlerini Burnham'a yönelik çarpıcı bir uyarıyla tamamlayan Swinney, İngiltere Başbakanı'nın 'Birleşik Krallık'ın son başbakanı olarak tarihe geçebileceğini' söyledi. Cardiff'teki imza töreninin ardından üç ülkenin Westminster'a yapacağı çağrının nasıl karşılık bulacağı merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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