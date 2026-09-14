Birleşik Krallık Dağılıyor: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan Tarihi Bağımsızlık Bildirisi

Cardiff'te düzenlenecek zirvede İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler Başbakanı ve Kuzey İrlanda'nın liderleri ortak bir bildiriye imza atacak. Metin; ekonomi, enerji, Avrupa ilişkileri ve iç işbirliği başlıklarını kapsayacak şekilde hazırlandı.

Bildiride üç tarafın da Avrupa Birliği'ne katılımına izin verilmesi gerektiği savunuluyor. Buna göre İskoçya ve Galler yeni birer üye olarak, Kuzey İrlanda ise İrlanda Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak AB çatısı altına girecek. Metinde ayrıca 'bağımsızlık mücadelesine hazırlık amacıyla' Avrupa ülkeleriyle bağların güçlendirileceğine dair taahhütler de yer alıyor.

Kaynaklara göre bildirinin asıl hedefi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham üzerindeki siyasi baskıyı artırmak. Zirve, üç bölgenin aynı anda bağımsızlık yanlısı liderler tarafından yönetildiği bir döneme denk geliyor.