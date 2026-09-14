Birleşik Krallık Dağılıyor: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan Tarihi Bağımsızlık Bildirisi
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Birleşik Krallık'ı oluşturan üç ülke İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bugün Cardiff'te bir araya gelerek ortak bir bağımsızlık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor. Bildiri, üç bölgenin kendi kaderini tayin hakkını ve bağımsızlık referandumu düzenleme iznini talep edecek; hedefte İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a karşı baskıyı artırmak var. Zirve, çok uluslu krallığın geleceği açısından şimdiye kadarki en açık meydan okumalardan birine dönüşüyor.
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Cardiff'te İmzalanacak Ortak Bildiri, Ekonomiden Enerjiye Kadar Birçok Alanda Ayrılık Çağrısı Yapacak.
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Burnham'dan Ret: İskoçya'da Bağımsızlık Referandumu İçin Toplumsal Bir Fikir Birliği Bulunmuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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