Marketlere Yeni Kısıtlama Geldi: Bu Ürünlerin Satışı 3 Ay Sonra Yasaklanacak

14 Eylül 2026 tarihli ve 33370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, gıda sanayisinde tat ve koku vermek için kullanılan aroma vericilerin üretiminden piyasaya arzına ve etiketlenmesine dek geniş bir alanı yeniden düzenledi. 29 Aralık 2011 tarihli eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin en dikkat çeken maddelerinden biri, aroma vericilerin kaynağına ilişkin getirilen yeni hüküm oldu.

Buna göre domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyaller gıdalarda kullanılamayacak.

Düzenleme sadece nihai üründe kullanılan aroma maddesini değil; aroma verici preparatlar, ısıl işlem aroma vericileri, tütsü aroma vericileri, aroma öncülleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyalleri de kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2026’da yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği’nde de domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar için başvuru ya da bildirim kabul edilmeyeceğini ve bu ürünlerin yeni gıdalar listesinde yer alamayacağını hükme bağlamıştı. Yeni düzenlemeyle benzer yaklaşım aroma vericiler açısından da açık şekilde mevzuata girmiş oldu.

Yeni yönetmelik, ürünlerin etiketlerinde sık kullanılan “doğal” ifadesine ilişkin şartları da detaylandırdı. Bir gıda, gıda grubu veya bitkisel ya da hayvansal kaynakla bağlantılı olarak “doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için aroma verici bileşenin tamamının ya da ağırlıkça en az yüzde 95’inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi gerekecek. Bu düzenlemeyle, ürünün aroma kaynağı konusunda tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yönetmelik kapsamında yer alan aroma verici ürünlerin herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategori adıyla piyasaya sunulmasına da izin verilmeyecek. Perakende işletmelerde tüketicinin talebi üzerine servis edilen ya da ambalajlanan gıdalarda aroma vericilerin tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılması da yasak kapsamında olacak.

Son tüketiciye direkt olarak sunulmayan aroma vericilerin ambalaj ya da kaplarında ürünün “aroma verici” olduğunun belirtilmesi gerekecek. Etiketlerde ayrıca ürünün gıdada kullanım durumuna ilişkin bilgi, parti numarası, üretici veya dağıtıcının adı ve adresi, net miktar ile tavsiye edilen tüketim veya son tüketim tarihi gibi bilgiler yer alacak. Kullanımı belirli miktarlarla sınırlandırılan maddeler için de gerekli kullanım bilgileri açık biçimde verilecek.