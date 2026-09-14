Marketlere Yeni Kısıtlama Geldi: Bu Ürünlerin Satışı 3 Ay Sonra Yasaklanacak
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Market raflarında önümüzdeki aylarda köklü bir değişiklik yaşanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin gıdalarda kullanılması tamamen yasaklanırken, 10 ayrı aroma maddesinin piyasaya arzına da 31 Aralık 2026'dan itibaren son verilecek. Değişiklik, 14 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Yönetmeliğe göre domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler artık hiçbir gıdada kullanılamayacak.
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Yönetmelikle bazı aroma verici maddeler için de geçiş takvimi belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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