Okul Kelimesi Nereden Geliyor? Türk Dil Devrimi ve Okul Kelimesinin Etimolojisi

Sözcüğün Fransızca 'école' kelimesine duyulan bir özenmeyle mi uyarlandığı, yoksa özbeöz Türkçe olan 'oku-' fiilinden mi türetildiği günümüzde dahi büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dil bilimci Abdülkadir İnan'ın hatıratına göre süreç, Besim Atalay'ın gazetelerdeki 'felsefe ekolü' ifadesine kızarak mektep için yeni bir karşılık aranmasını önermesiyle başladı. 'Öğrenim yurdu', 'öğrenek' ve 'öğretay' gibi seçenekler sunulsa da Atalay 'okulak' kelimesini ortaya attı. Atatürk’ün sofrasında Atalay bu sözcüğün Urfa’da kullanıldığını iddia etti. Masadakiler itiraz etmeyince Atatürk kelimeyi önce 'okula' biçimine dönüştürdü; ardından İbrahim Necmi’nin önerisiyle kelime nihai olarak 'okul' halini aldı.

Ancak bu hikaye tek bir kişinin anlatısına dayandığı için kesinlik taşımıyor. Farklı kaynaklarda kelimeyi Urfa Mebusu Refet Bey'in önerdiği ya da doğrudan Urfa halkından toplanan dil anket fişlerinden çıktığı ifade edildi. Üstelik kelime bir günde benimsenmedi; 1935 yılı boyunca gazete ilanlarında ve resmi belgelerde 'mektep', 'okula' ve 'okul' sözcükleri eş zamanlı olarak yan yana kullanıldı.

Etimolojik açıdan bakıldığında 'yayla' (yaylak) veya 'kışla' (kışlak) örneklerinde görüldüğü üzere '-lak/-lek' eki fiillere değil isimlere geldiği için 'oku-' fiilinden türetilen 'okulak' Türkçe gramer kurallarına uymadı. Bu kural dışı türetmeye rağmen kelime, Fransızca 'école' sözcüğüyle taşıdığı güçlü ses benzerliği ve söylenim kolaylığı sayesinde dilde hızla kabul gördü.