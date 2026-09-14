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Sen Kahveden Ne Kadar Anlıyorsun?

etiket Sen Kahveden Ne Kadar Anlıyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
14.09.2026 - 10:22
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Kahve içmeyi seviyorsun peki kahve hakkında neler biliyorsun? Bu testimizde kahve hakkında ne kadar bilgilisin ona bakıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Dünyada ticari olarak en çok üretilen ve tüketilen iki ana kahve çekirdeği türü hangileri?

2. Espresso’nun üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan kahve çeşidi hangisi?

3. Kahve çekirdeğinin yetiştiği yüksek rakım, kahvenin lezzet profilini genel olarak nasıl etkiler?

4. Flat White ile Cappuccino arasındaki temel fark nedir?

5. Genellikle soğuk su ile 12-24 saat arasında demlenerek hazırlanan, düşük asiditeli soğuk kahve yöntemi hangisidir?

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6. Bir shot Espresso'nun ideal çekim süresi ortalama kaç saniyedir?

7. Kahveye karakteristik meyvemsi, ekşimsi ve canlı tatları veren kimyasal nitelik hangisidir?

8. Dünyanın "Kahve Kuşağı" olarak adlandırılan kahve yetiştirme bölgesi coğrafi olarak nerededir?

Sen kahve acemisisin...

Kahveyi gününe enerji katması için seviyorsun ama detaylarına henüz pek girmemişsin... Granül kahveden taze çekilmiş nitelikli çekirdeklere geçiş yapman lazım. Bu küçük adımla sen de kahvenin büyüleyici dünyasını keşfetmeye başlayabilirsin!

Kahveyi seviyorsun ama bilgin yok gibi...

Menüdeki kahvelere hakimsin, ne içtiğini biliyorsun ve iyi kahveyi ayırt edebiliyorsun ama öyle çok detayı da bilmiyorsun. Sen günlük ritüelini keyifle sürdüren iyi bir kahve tüketicisisin diyebiliriz. Biraz daha bilgi öğrenmek hiç fena olmaz tabii ki!

Barista adayısın!

Çekirdek türlerinden demleme derecelerine, köpük dokusundan demlenme sürelerine kadar detaylara oldukça hakimsin tebrik ederiz! Arkadaş ortamında kahve siparişlerini senin yönlendirdiğine şüphe yok, birkaç eksiğin var onları da zaman içinde tamamlarsın bence.

İşte kahve gurusu!

Çekirdeğin yetiştiği yükseklikten bardağa süzüldüğü ana kadar tam bir uzmansın! Kahve kültürü senin için sadece bir içecek değil, bir tutku ve zanaat! Resmen her şeyi ama her şeyi biliyorsun. Sana kahve ikram ederken iki kez düşünmek gerek!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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