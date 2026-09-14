Çekirdeğin yetiştiği yükseklikten bardağa süzüldüğü ana kadar tam bir uzmansın! Kahve kültürü senin için sadece bir içecek değil, bir tutku ve zanaat! Resmen her şeyi ama her şeyi biliyorsun. Sana kahve ikram ederken iki kez düşünmek gerek!