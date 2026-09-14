Sen Kahveden Ne Kadar Anlıyorsun?
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Kahve içmeyi seviyorsun peki kahve hakkında neler biliyorsun? Bu testimizde kahve hakkında ne kadar bilgilisin ona bakıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Dünyada ticari olarak en çok üretilen ve tüketilen iki ana kahve çekirdeği türü hangileri?
2. Espresso’nun üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan kahve çeşidi hangisi?
3. Kahve çekirdeğinin yetiştiği yüksek rakım, kahvenin lezzet profilini genel olarak nasıl etkiler?
4. Flat White ile Cappuccino arasındaki temel fark nedir?
5. Genellikle soğuk su ile 12-24 saat arasında demlenerek hazırlanan, düşük asiditeli soğuk kahve yöntemi hangisidir?
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6. Bir shot Espresso'nun ideal çekim süresi ortalama kaç saniyedir?
7. Kahveye karakteristik meyvemsi, ekşimsi ve canlı tatları veren kimyasal nitelik hangisidir?
8. Dünyanın "Kahve Kuşağı" olarak adlandırılan kahve yetiştirme bölgesi coğrafi olarak nerededir?
Sen kahve acemisisin...
Kahveyi seviyorsun ama bilgin yok gibi...
Barista adayısın!
İşte kahve gurusu!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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