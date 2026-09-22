Donmuş Tavuğu Tezgahta mı Suda mı Çözdürmek Daha İyi? İşte En Güvenli Yöntem
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Donmuş tavuğu hızlıca çözdürmek için tezgahta bekletmek pratik görünse de mutfakta ciddi bir risk oluşturuyor. Dışı çözülürken içi hâlâ donuk kalan tavukta, oda sıcaklığı bakterilerin hızla üreyebileceği bir ortam yaratıyor. Peki tavuk en güvenli şekilde nasıl çözdürülür, çözülen tavuk tekrar dondurulabilir mi?
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Tezgahta bekleyen tavuğun dışı bakterilerin üreyebileceği sıcaklığa çıkıyor
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En güvenli yöntem tavuğu bir gün önceden buzdolabına almak
Çözülen tavuk yeniden dondurulabilir ama yıkamak büyük hata
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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