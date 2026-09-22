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Donmuş Tavuğu Tezgahta mı Suda mı Çözdürmek Daha İyi? İşte En Güvenli Yöntem

Donmuş Tavuğu Tezgahta mı Suda mı Çözdürmek Daha İyi? İşte En Güvenli Yöntem

Gıda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 19:41
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Donmuş tavuğu hızlıca çözdürmek için tezgahta bekletmek pratik görünse de mutfakta ciddi bir risk oluşturuyor. Dışı çözülürken içi hâlâ donuk kalan tavukta, oda sıcaklığı bakterilerin hızla üreyebileceği bir ortam yaratıyor. Peki tavuk en güvenli şekilde nasıl çözdürülür, çözülen tavuk tekrar dondurulabilir mi?

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Tezgahta bekleyen tavuğun dışı bakterilerin üreyebileceği sıcaklığa çıkıyor

Tezgahta bekleyen tavuğun dışı bakterilerin üreyebileceği sıcaklığa çıkıyor

Donmuş tavuğun oda sıcaklığında saatlerce bekletilmesi, dış yüzeyin hızla ısınmasına yol açıyor. Tavuk tam çözülmeden önce dışındaki sıcaklık, bakterilerin hızla çoğalabileceği aralığa ulaşabiliyor. Bu yüzden 'içi hâlâ buzlu, bir şey olmaz' düşüncesi yanıltıcı olabiliyor.

Özellikle sıcak mutfak ortamlarında bu risk daha da artıyor. Çözünmeye başlayan tavuktan sızan sıvının tezgaha ya da başka gıdalara temas etmesi, çapraz bulaşma riskini beraberinde getiriyor.

Bu risk sadece tavuk pişmeden önceki bekleme süresiyle sınırlı kalmıyor. Dondurucudan çıkarılıp mutfak tezgahında unutulan bir paket, birkaç saat içinde güvenli sıcaklık aralığının dışına çıkabiliyor ve bu durum gözle görülmüyor. Tavuğun dış yüzeyi ele dokunulduğunda hâlâ soğuk hissettirse bile, iç kısımlar donuk kalırken dış katmanlarda bakteri üremesi için gerekli koşullar oluşabiliyor.

En güvenli yöntem tavuğu bir gün önceden buzdolabına almak

En güvenli yöntem tavuğu bir gün önceden buzdolabına almak

Donmuş tavuğu çözdürmenin en güvenli yollarından biri, ürünü sızdırmaz bir kapta buzdolabının alt rafına yerleştirmek. Böylece hem sızan sıvının diğer gıdalara temas etmesi önleniyor hem de düşük sıcaklık korunuyor. Büyüklüğüne göre tam çözülme uzun sürebildiği için pişirmeden bir gün önce dondurucudan çıkarıp buzdolabına almak en pratik çözüm.

Buzdolabında çözdürme süresi tavuğun büyüklüğüne göre değişiyor; küçük parçalar bir günde çözülürken bütün bir tavuk iki güne kadar zaman isteyebiliyor. Bu yüzden hafta içi akşam yemeği planlanıyorsa donmuş tavuğu bir gece önceden buzdolabına almak, hem güvenli hem de zahmetsiz bir yöntem oluyor.

Vakit kısıtlıysa soğuk suda çözdürme de bir seçenek. Tavuk sızdırmaz bir poşette tutulmalı, su belirli aralıklarla değiştirilmeli ve çözündükten hemen sonra pişirilmeli. Mikrodalganın çözdürme programı da kullanılabilir ancak bu yöntemde tavuğun bazı bölümleri ısınmaya ya da kısmen pişmeye başlayabildiğinden işlem biter bitmez pişirmeye geçilmeli.

Çözülen tavuk yeniden dondurulabilir ama yıkamak büyük hata

Çözülen tavuk yeniden dondurulabilir ama yıkamak büyük hata

Buzdolabında güvenli şekilde çözülen çiğ tavuk, pişirilmeden tekrar dondurulabiliyor; sadece kalitesinde küçük değişiklikler görülebiliyor. Ancak tezgahta uzun süre bekletilen tavuğu yeniden dondurmak, onu güvenli hale getirmiyor.

Çiğ tavuğu yıkamak da sık yapılan bir hata. Sıçrayan su, tavuktaki mikroorganizmaların lavaboya, tezgaha ve mutfaktaki diğer yüzeylere yayılmasına neden olabiliyor. Güvenli pişirme için tavuğun iç sıcaklığının 74 dereceye ulaşması gerekiyor.

Bu kurallar sadece tavuk için değil, çiğ et ve deniz ürünleri için de geçerli. Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çiğ tavuğun temas ettiği bıçak, tahta ve tezgahın sıcak suyla yıkanması, pişmiş yemeklerin ise ayrı kaplarda saklanması öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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