Donmuş Tavuğu Tezgahta mı Suda mı Çözdürmek Daha İyi? İşte En Güvenli Yöntem

Donmuş tavuğu çözdürmenin en güvenli yollarından biri, ürünü sızdırmaz bir kapta buzdolabının alt rafına yerleştirmek. Böylece hem sızan sıvının diğer gıdalara temas etmesi önleniyor hem de düşük sıcaklık korunuyor. Büyüklüğüne göre tam çözülme uzun sürebildiği için pişirmeden bir gün önce dondurucudan çıkarıp buzdolabına almak en pratik çözüm.

Buzdolabında çözdürme süresi tavuğun büyüklüğüne göre değişiyor; küçük parçalar bir günde çözülürken bütün bir tavuk iki güne kadar zaman isteyebiliyor. Bu yüzden hafta içi akşam yemeği planlanıyorsa donmuş tavuğu bir gece önceden buzdolabına almak, hem güvenli hem de zahmetsiz bir yöntem oluyor.

Vakit kısıtlıysa soğuk suda çözdürme de bir seçenek. Tavuk sızdırmaz bir poşette tutulmalı, su belirli aralıklarla değiştirilmeli ve çözündükten hemen sonra pişirilmeli. Mikrodalganın çözdürme programı da kullanılabilir ancak bu yöntemde tavuğun bazı bölümleri ısınmaya ya da kısmen pişmeye başlayabildiğinden işlem biter bitmez pişirmeye geçilmeli.