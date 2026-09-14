Kafalar Allak Bullak Oldu! X Kullanıcıları Aynı Kişi Sandıkları Ünlüleri Paylaştı
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Bazı ünlü isimler birbirlerine adeta ikizi gibi benziyor. Bu da kafamızda bir kosa sebep oluyor. 'Bu oyuncu şu dizide değil miydi?' ya da 'Bu şarkıcı değil miydi, oyuncu mu olmuş?' şaşkınlığını yaşadığımız oluyor. Ancak kısa bir araştırmadan sonra onun bambaşka biri olduğunu fark ediyor, daha büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Televizyon ve sinema dünyasında bu durumla o kadar sık karşılaşıyoruz ki bazen zihnimiz bize oyun oynuyor sanıyoruz.
X'te yapılan bir paylaşım, aslında pek çok kişinin aynı yanılgıya düştüğünü bir kere daha gösterdi.
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Tüm olay bu paylaşımla başladı. Bir X kullanıcısı Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış'ın aynı kişi olduğunu sandığını söyledi.
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Metin Keçeci - Mehmet Usta
Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy
Engin Benli - Barış Bağcı
Fikret Kuşkan - Uğur Polat
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Ayşegül Günay - Demet Akbağ
Deniz Baysal - Gaye Turgut Evin
Giray Altonok, Alper Kul ile olan benzerliğini Var Bunlar dizisinde de konu etmişti.
Çocukluğumuzun kaosu: Ian McKellen - Michael Gambon
Hülya Avşar - İpek Tenolcay
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Funda Eryiğit - Nehir Erdoğan
Atakan Çelik - Aytaç Şaşmaz
Berfu Öngören - Esra Kızıldoğan
Hazal Türesan - Demet Evgar
Ve son olarak o efsane benzerlikle bitirelim: Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhool
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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