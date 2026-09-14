Kafalar Allak Bullak Oldu! X Kullanıcıları Aynı Kişi Sandıkları Ünlüleri Paylaştı

Bazı ünlü isimler birbirlerine adeta ikizi gibi benziyor. Bu da kafamızda bir kosa sebep oluyor. 'Bu oyuncu şu dizide değil miydi?' ya da 'Bu şarkıcı değil miydi, oyuncu mu olmuş?' şaşkınlığını yaşadığımız oluyor. Ancak kısa bir araştırmadan sonra onun bambaşka biri olduğunu fark ediyor, daha büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Televizyon ve sinema dünyasında bu durumla o kadar sık karşılaşıyoruz ki bazen zihnimiz bize oyun oynuyor sanıyoruz.

X'te yapılan bir paylaşım, aslında pek çok kişinin aynı yanılgıya düştüğünü bir kere daha gösterdi.