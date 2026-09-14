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Kafalar Allak Bullak Oldu! X Kullanıcıları Aynı Kişi Sandıkları Ünlüleri Paylaştı

Kafalar Allak Bullak Oldu! X Kullanıcıları Aynı Kişi Sandıkları Ünlüleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2026 - 16:03
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Bazı ünlü isimler birbirlerine adeta ikizi gibi benziyor. Bu da kafamızda bir kosa sebep oluyor. 'Bu oyuncu şu dizide değil miydi?' ya da 'Bu şarkıcı değil miydi, oyuncu mu olmuş?' şaşkınlığını yaşadığımız oluyor. Ancak kısa bir araştırmadan sonra onun bambaşka biri olduğunu fark ediyor, daha büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Televizyon ve sinema dünyasında bu durumla o kadar sık karşılaşıyoruz ki bazen zihnimiz bize oyun oynuyor sanıyoruz. 

X'te yapılan bir paylaşım, aslında pek çok kişinin aynı yanılgıya düştüğünü bir kere daha gösterdi.

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Tüm olay bu paylaşımla başladı. Bir X kullanıcısı Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış'ın aynı kişi olduğunu sandığını söyledi.

Tüm olay bu paylaşımla başladı. Bir X kullanıcısı Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış'ın aynı kişi olduğunu sandığını söyledi.
twitter.com

Ardından ise pek çok kullanıcı aynı kişi olduğunu sandığı isimleri paylaştı. Pek çok paylaşıma 'Hala aynı kişi olduklarını düşünüyorum' yorumları geldi. 

Gelin birbiriyle sıkça karıştırılan o isimler kimlermiş birlikte bakalım.

Metin Keçeci - Mehmet Usta

Metin Keçeci - Mehmet Usta
x.com

Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy

Hande Subaşı - Saadet Işıl Aksoy
twitter.com

Engin Benli - Barış Bağcı

Engin Benli - Barış Bağcı
twitter.com

Fikret Kuşkan - Uğur Polat

Fikret Kuşkan - Uğur Polat
twitter.com
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Ayşegül Günay - Demet Akbağ

Ayşegül Günay - Demet Akbağ
twitter.com

Deniz Baysal - Gaye Turgut Evin

Deniz Baysal - Gaye Turgut Evin
twitter.com

Giray Altonok, Alper Kul ile olan benzerliğini Var Bunlar dizisinde de konu etmişti.

Giray Altonok, Alper Kul ile olan benzerliğini Var Bunlar dizisinde de konu etmişti.
twitter.com

Çocukluğumuzun kaosu: Ian McKellen - Michael Gambon

Çocukluğumuzun kaosu: Ian McKellen - Michael Gambon
twitter.com

Hülya Avşar - İpek Tenolcay

Hülya Avşar - İpek Tenolcay
twitter.com
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Funda Eryiğit - Nehir Erdoğan

Funda Eryiğit - Nehir Erdoğan
twitter.com

Atakan Çelik - Aytaç Şaşmaz

Atakan Çelik - Aytaç Şaşmaz
twitter.com

Berfu Öngören - Esra Kızıldoğan

Berfu Öngören - Esra Kızıldoğan
twitter.com

Hazal Türesan - Demet Evgar

Hazal Türesan - Demet Evgar
twitter.com

Ve son olarak o efsane benzerlikle bitirelim: Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhool

Ve son olarak o efsane benzerlikle bitirelim: Çağlar Ertuğrul - Jake Gyllenhool
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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