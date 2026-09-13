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Bomboş Geçen 3 Ayı Uğurlayanlardan Kadıköy-Londra Otobüsüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bomboş Geçen 3 Ayı Uğurlayanlardan Kadıköy-Londra Otobüsüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Mantıklı.

Mantıklı.
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Ne yapacaktı?

Ne yapacaktı?
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Yazı dolu dolu geçiren oldu mu?

Buraya daha uygun olmuş bu replik.

Buraya daha uygun olmuş bu replik.
twitter.com
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Hepimiz...

Başarılar şimdiden.

Başarılar şimdiden.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Bazılarımız hedefler bile belirledi bu yıl için...

Bazılarımız hedefler bile belirledi bu yıl için...
twitter.com
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👇

Yine de yarın okulun açılacak olması gerçeği biraz rahatsız etti.

Yine de yarın okulun açılacak olması gerçeği biraz rahatsız etti.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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