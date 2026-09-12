Ezgi Apartmanı Davasında Karar: Kolonları Kesen ve 876 Yıl İstenen Pastane Sahiplerine Tahliye
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Davada Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de tahliye edildi.
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Savcının 876 yıl 6 ay istediği pastane sahiplerine mahkeme sadece 8 yıl hapis verdi.
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Diğer sanıklara farklı hapis cezaları verilirken üç kişi hakkında beraat kararı çıktı.
Hatay Rana Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, kararın kabul edilemez olduğunu söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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