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Ezgi Apartmanı Davasında Karar: Kolonları Kesen ve 876 Yıl İstenen Pastane Sahiplerine Tahliye

Ezgi Apartmanı Davasında Karar: Kolonları Kesen ve 876 Yıl İstenen Pastane Sahiplerine Tahliye

Kahramanmaraş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 20:53
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Davada Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi. İkisi de tahliye edildi.

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Savcının 876 yıl 6 ay istediği pastane sahiplerine mahkeme sadece 8 yıl hapis verdi.

Savcının 876 yıl 6 ay istediği pastane sahiplerine mahkeme sadece 8 yıl hapis verdi.

Savcı, iki pastane sahibi için 876 yıl 6 ay hapis istemişti. Talep olası kastla öldürme ve yaralama suçlarına dayanıyordu. Mahkeme bu talebi kabul etmedi. Kervancıoğlu, 14 aydır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu söyleyerek tahliye talep etmişti.

Sanıklar duruşmada birer birer söz aldı. Kervancıoğlu, 'mütalaayı kabul etmiyorum, suçsuzum' diyerek tahliye istedi. Pekel de beş rapordan dördünün kendilerini suçlamadığını öne sürdü. Tekin ise farklı bir savunma yaptı, 'üzerime kumpas kurulduğunu düşünüyorum' dedi.

Diğer sanıklara farklı hapis cezaları verilirken üç kişi hakkında beraat kararı çıktı.

Diğer sanıklara farklı hapis cezaları verilirken üç kişi hakkında beraat kararı çıktı.

Fenni mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Beş kamu görevlisi de benzer cezalar aldı. İç mimar Ertan Danacı ile iki kamu görevlisi beraat etti. Toplam sekiz sanık hakkında hüküm kuruldu.

Yakınlarını kaybedenler salonda en ağır cezayı istedi. 876 yıl istenmesine rağmen tahliye edilen Kervancıoğlu ve Pekel'in adli kontrolle haftada iki gün karakolda imza atma şartı getirilerek tahliye edilmeleri tepki çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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