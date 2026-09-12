Ezgi Apartmanı Davasında Karar: Kolonları Kesen ve 876 Yıl İstenen Pastane Sahiplerine Tahliye

Savcı, iki pastane sahibi için 876 yıl 6 ay hapis istemişti. Talep olası kastla öldürme ve yaralama suçlarına dayanıyordu. Mahkeme bu talebi kabul etmedi. Kervancıoğlu, 14 aydır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu söyleyerek tahliye talep etmişti.

Sanıklar duruşmada birer birer söz aldı. Kervancıoğlu, 'mütalaayı kabul etmiyorum, suçsuzum' diyerek tahliye istedi. Pekel de beş rapordan dördünün kendilerini suçlamadığını öne sürdü. Tekin ise farklı bir savunma yaptı, 'üzerime kumpas kurulduğunu düşünüyorum' dedi.