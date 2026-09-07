Başsavcılık Açıkladı: 6 Şubat Depremi Döneminde AHBAP’a Gönderilen Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu
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Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında düzenlenen 5. dalga operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4,2 milyar TL’lik kısmının harcandığının tespit edildiği belirtildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetinin oluşturduğu bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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