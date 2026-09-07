Başsavcılık Açıkladı: 6 Şubat Depremi Döneminde AHBAP’a Gönderilen Paraların Nereye Gittiği Belli Oldu

Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4,2 milyar TL’lik kısmının harcandığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve şüphe oluşturduğu kaydedildi.

Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon TL’lik kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu para çekimlerinin 'alanda nakdi yardım/harcama' olarak açıklanamayacak boyutta olduğu ve miktarın hangi harcama kalemlerine sarf edildiğinin tespit edilemediği ifade edildi.

Bağışlardan 2 milyar TL’nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için harcandığı, yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiği kaydedildi. Konut ve okul harcamalarına ilişkin mali ve fiziki incelemelerin TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.