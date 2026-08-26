article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En İyi Kahve Markaları

En İyi Kahve Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 12:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ev tipi kahve makinelerinin popülerleşmesiyle birlikte evde farklı kahve türlerini hazırlamak da çok daha yaygın hale geldi. Ancak iyi bir kahve için yalnızca iyi makine yeterli olmuyor. Kullandığınız çekirdeğin türü, kavurma derecesi, öğütülme şekli ve tazeliği de lezzeti etkiliyor. Biz de sizler için en iyi kahve çekirdeklerinden ve hazırlama aşamasındaki detaylardan bahsettik. Çekirdek mi yoksa öğütülmüş kahve mi tercih edilmeli? Kurukahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası, Selamlique, Kronotrop ve Petra gibi markalar arasında seçim yaparken nelere dikkat edilmeli? Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kahve Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Arabica mı, Robusta mı? Çekirdek Türlerinin Tat ve Kafein Farkı

Dünyada en yaygın yetiştirilen iki kahve türünün Arabica ve Robusta olduğunu belirterek başlayalım. Arabica daha yüksek rakımlarda yetişiyor ve üretimi biraz daha zahmetli. Tadı ise genellikle daha yumuşak, meyvemsi ve dengeli oluyor. Kafein oranı da Robusta’ya göre daha düşük.

Robusta ise daha verimli bir tür. Tadı Arabica’ya göre daha sert, yoğun ve topraksı olabiliyor. Özellikle espresso harmanlarında sık kullanılmasının nedeni, kahveye daha güçlü bir gövde ve yoğun krema kazandırması. Türkiye’de satılan nitelikli kahvelerin çoğunda ise Arabica oranı daha yüksek.

Kavurma Derecesi: Light, Medium ve Dark Roast Arasındaki Fark

Kahvenin tadını belirleyen en önemli aşamalardan biri kavurma süreci. Çekirdek ne kadar uzun süre kavrulursa kendi doğal aromaları o kadar geri planda kalıyor. Açık kavrulmuş kahveler daha hafif, meyvemsi ve çiçeksi tatlara sahip oluyor. Çekirdeğin yetiştiği bölgenin kendine özgü aromalarını daha belirgin hissettirdiği için filtre kahve ve farklı demleme yöntemlerinde sık tercih ediliyor. Orta kavrum ise daha dengeli bir seçenek. Karamel, fındık ve çikolata gibi tatlar öne çıkarken kahvenin sertliği çok fazla artmıyor. Bu nedenle günlük kullanım için en çok tercih edilen kavrumlardan biri. Koyu kavrulmuş kahvelerde ise daha yoğun ve belirgin kavurma tadı hissediliyor. Sütlü kahvelerde aromanın kaybolmaması için sık tercih ediliyor ancak fazla kavrulduğunda yanık bir tat oluşabiliyor.

Türk kahvesinde ise kavurma tanımları biraz daha farklı. “Çifte kavrulmuş” gibi ifadeler kullanılıyor ve kavurma seviyesi markadan markaya değişebiliyor.

Çekirdek mi, Öğütülmüş mü? Tazelik ve Demleme Yöntemine Göre Seçim

Kahve öğütüldükten sonra havayla daha fazla temas ettiği için tazeliğini daha hızlı kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden en yoğun aromayı almak isteyenler kahveyi çekirdek olarak alıp demlemeden hemen önce öğütmeyi tercih ediyor. Ancak evde kahve öğütücü yoksa öğütülmüş kahve almak da tercih edilebilir. Burada önemli olan, büyük paketler yerine daha küçük paketler seçmek ve kahveyi uzun süre bekletmeden tüketmek.

Öğütme kalınlığı da demleme yöntemine göre değişiyor. Espresso için ince, filtre kahve için orta, French press için daha iri öğütülmüş kahve gerekiyor. Türk kahvesi ise bildiğiniz üzere çok ince öğütülüyor. Bu yüzden paket kahve alırken hangi demleme yöntemine uygun olduğuna mutlaka bakmak en mantıklısı.

En İyi Kahve Markaları: Demleme Yöntemine Göre - 2026

En İyi Kahve Markaları: Demleme Yöntemine Göre - 2026

Espresso İçin En İyi Kahve Markaları: Yoğun Gövde ve Krema

  • Coffeemamma, özellikle espresso için hazırladığı kahveleriyle bilinen yerli markalardan biri. Yoğun tat ve köpüklü bir espresso sevenlerin sık tercih ettiği seçenekler arasında.

  • Null Coffee Roasters, farklı bölgelerden gelen nitelikli kahve çekirdekleriyle tanınıyor. Espresso için sunduğu seçenekler de özellikle daha belirgin aroma arayanlara hitap ediyor.

  • Grizzly, espresso için hazırladığı kahveleriyle öne çıkan markalardan bir diğeri.

  • Montag Coffee Roastery, 2015’ten bu yana sektörde yer edinen isimlerden. Brezilya ve Etiyopya gibi farklı bölgelerden gelen çekirdekleri kendi kavurma merkezinde hazırlayıp satışa sunuyor.

  • Petra Roasting Co., kahvesini kafede deneyip beğendiğiniz çekirdekleri eve de alabileceğiniz markalardan ve Türkiye genelinde en popüler kahvecilerden. Kendi kavurma tesisine sahip olması, kahvenin daha taze şekilde satışa çıkmasına yardımcı oluyor.

Filtre Kahve ve French Press İçin En İyi Çekirdek Seçenekleri

  • Kronotrop, çekirdeklerini yılın farklı dönemlerinde dünyanın çeşitli kahve bölgelerinden getirtiyor. Web sitesindeki kahve seçimine yardımcı olan test de özellikle nereden başlayacağını bilmeyenler için büyük avantaj.

  • Null Coffee Roasters, filtre kahvede de geniş bir seçenek sunuyor. Farklı bölgelerden gelen çekirdeklerin bilgilerini açık şekilde paylaşması, içtiği kahvenin nereden geldiğini bilmek isteyenler için önemli bir artı.

  • Kahve Dünyası’nın filtre kahvesi kolay içimli ve ulaşılabilir seçeneklerden biri.  Fiyatıyla da günlük kullanım için tercih edilebilecek ürünler arasında.

  • Venado Coffee Roastery, daha dengeli ve yumuşak içimli kahveler arayanlara hitap ediyor. Özellikle orta kavrulmuş seçenekleri, filtre kahvede yoğun sertlik istemeyenler için değerlendirilebilir.

  • Petra Roasting Co. ise filtre kahve için de farklı bölgelerden çok sayıda çekirdek sunuyor.

Türk Kahvesi İçin En İyi Markalar: İnce Öğütüm ve Köpük Kalitesi

  • Kurukahveci Mehmet Efendi, 1871’de İstanbul Fatih’te kurulan ve Türk kahvesi denince akla gelen en köklü markalardan biliyorsunuz ki. Klasik Türk kahvesi lezzeti arayanlar için güvenli seçeneklerden biri.

  • Kahve Dünyası, daha yumuşak içimli Türk kahvesi sevenlere hitap ediyor.

  • Selamlique, daha özel ve premium bir Türk kahvesi arayanların tercih edebileceği markalardan. Ancak çok sert kahve sevenlere hafif gelebilir.

  • Tahmis, kökleri 1635’e uzanan Gaziantep’in en bilinen kahve markalarından biri. İnce çekilmiş Türk kahvesinin yanı sıra menengiç kahvesiyle de tanınıyor.

  • Mahmood Coffee ise daha yoğun ve belirgin kahve tadı arayanlara göre bir öneri. Daha sert içimli Türk kahvesi sevenlerin değerlendirebileceği seçeneklerden.

Cold Brew ve Alternatif Demleme İçin Öne Çıkan Kahveler

  • Cold brew, kahvenin sıcak su yerine soğuk suda uzun süre bekletilerek hazırlanmasıyla elde ediliyor. Genellikle 12-18 saat süren bu yöntem, daha yumuşak ve tatlı bir içim sağlıyor. Hazırlarken iri öğütülmüş ve orta ya da koyu kavrulmuş kahveler tercih edilebilir.

  • Kronotrop ve Petra Roasting Co., soğuk demleme için uygun kahve seçeneklerine sahip.

  • Caffe Fresco, espresso için hazırladığı kahvelerin yanında soğuk demlemeye uygun seçeneklere de yer veriyor.

  • Urban Grind, Brezilya, Peru, Kolombiya ve Guatemala gibi farklı bölgelerden gelen Arabica çekirdekleriyle çeşitli demleme yöntemlerine uygun kahveler hazırlıyor.

  • Null Coffee Roasters’ın Etiyopya kökenli çekirdekleri ise cold brew’de daha meyvemsi ve ferah tatlar arayanlara hitap ediyor.

En İyi Kahve Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Kahve Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Kurukahveci Mehmet Efendi: Türk Kahvesinde Kuşaklar Boyu Referans Marka

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin hikayesi 1871’de İstanbul Fatih’te başlıyor. Yıllardır benzer lezzeti korumasıyla tanınan marka, özellikle Türk kahvesi denince akla gelen ilk isimlerden. Türk kahvesinin yanında filtre kahve, espresso ve kakao gibi farklı ürünleri de satışta.

Kahve Dünyası ve Selamlique: Modern Sunumla Öne Çıkan Yerli Markalar

Kahve Dünyası, Türk kahvesinden filtre kahveye kadar geniş bir ürün kataloğuna sahip. Türk kahvesinde Brezilya Rio Minas çekirdekleri kullanıyor. Filtre kahveleri de günlük tüketim için tercih edilebilir.

Selamlique ise klasik Türk kahvesinin yanı sıra damla sakızlı, kakuleli, tarçınlı ve portakallı gibi farklı aromalara da yer veriyor. Kafeinsiz ve kapsül seçenekleri de bulunan marka, özellikle şık ambalajlarıyla hediyelik kahve arayanların da tercih ettiği isimlerden.

Yerli Specialty Kavurma Atölyeleri: Üçüncü Dalga Kahvenin Türk Temsilcileri

Kronotrop, Türkiye’de farklı bölgelerden gelen nitelikli kahveleri tanıtan işletmelerden. 2012’de küçük bir dükkanla başlayan hikayesiyle, bugün farklı çekirdek ve kahve seçenekleri sunmasıyla Türkiye genelinde yaygın ve popüler seçeneklerden.

Petra Roasting Co. ise 2013’ten beri faaliyet gösteriyor. Petra da farklı ülkelerden gelen çekirdekleri kendi tesisinde kavuruyor.

Null Coffee Roasters, Montag Coffee Roastery ve Venado Coffee Roastery de farklı ülkelerden gelen çekirdekleri kavurarak satışa sunan yerli markalar arasında. Coffeemamma, Grizzly, Urban Grind ve Caffe Fresco da şans verebileceğiniz markalardan.

Kahve Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kahve Fiyat-Performans Rehberi - 2026

250 TL Altında En İyi Kahve Seçenekleri

Market raflarındaki klasik kahveler 250 TL altındaki seçeneklerden. Kurukahveci Mehmet Efendi ve Kahve Dünyası’nın standart Türk kahvesi paketleri, giriş seviyesi çekirdek kahveler bu bant aralığında. 

250-600 TL Arasında En İyi Kahve Markaları

250-600 TL arasında fiyat-performans diyebileceğimiz ürünler yer alıyor. Selamlique, Tahmis ve Mahmood Coffee’nin ürünlerine şans verebilirsiniz.

600 TL Üzeri Premium ve Tek Kökenli Kahve Ürünleri

600 TL ve üzeri bir bütçeniz varsa görece daha özel kahveleri deneyimleyebilirsiniz. Kronotrop, Petra ve Null bu segmentte kahvelere sahip.

SSS: Kahve Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Kahve Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Kahve Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Türk kahvesi için Kurukahveci Mehmet Efendi; filtre ve alternatif demlemede Kronotrop, Null Coffee Roasters ve Petra Roasting Co. işletmelerini önerebiliriz.

Kahve Çekirdeği Nasıl Saklanmalı? Tazeliği Koruma Rehberi

Hava, nem, ışık ve ısı konusuna dikkat ettiğiniz takdirde kahve çekirdeklerinizi kolaylıkla saklayabilirsiniz. Ağzının kapandığından emin olduğunuz bir kavanoz, ışık almayan, serin bir yer tercih edebilirsiniz. Buzdolabında saklamanıza gerek yok.

Öğütülmüş Kahve Ne Kadar Sürede Tüketilmeli?

Öğütülmüş kahvenin tüketim süresi çekirdek kahveye kıyasla daha kısa. Paketi açtıktan sonra 2 hafta içerisinde tüketirseniz maksimum lezzeti almış olursunuz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın