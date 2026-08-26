En İyi Kahve Markaları

Arabica mı, Robusta mı? Çekirdek Türlerinin Tat ve Kafein Farkı

Dünyada en yaygın yetiştirilen iki kahve türünün Arabica ve Robusta olduğunu belirterek başlayalım. Arabica daha yüksek rakımlarda yetişiyor ve üretimi biraz daha zahmetli. Tadı ise genellikle daha yumuşak, meyvemsi ve dengeli oluyor. Kafein oranı da Robusta’ya göre daha düşük.

Robusta ise daha verimli bir tür. Tadı Arabica’ya göre daha sert, yoğun ve topraksı olabiliyor. Özellikle espresso harmanlarında sık kullanılmasının nedeni, kahveye daha güçlü bir gövde ve yoğun krema kazandırması. Türkiye’de satılan nitelikli kahvelerin çoğunda ise Arabica oranı daha yüksek.

Kavurma Derecesi: Light, Medium ve Dark Roast Arasındaki Fark

Kahvenin tadını belirleyen en önemli aşamalardan biri kavurma süreci. Çekirdek ne kadar uzun süre kavrulursa kendi doğal aromaları o kadar geri planda kalıyor. Açık kavrulmuş kahveler daha hafif, meyvemsi ve çiçeksi tatlara sahip oluyor. Çekirdeğin yetiştiği bölgenin kendine özgü aromalarını daha belirgin hissettirdiği için filtre kahve ve farklı demleme yöntemlerinde sık tercih ediliyor. Orta kavrum ise daha dengeli bir seçenek. Karamel, fındık ve çikolata gibi tatlar öne çıkarken kahvenin sertliği çok fazla artmıyor. Bu nedenle günlük kullanım için en çok tercih edilen kavrumlardan biri. Koyu kavrulmuş kahvelerde ise daha yoğun ve belirgin kavurma tadı hissediliyor. Sütlü kahvelerde aromanın kaybolmaması için sık tercih ediliyor ancak fazla kavrulduğunda yanık bir tat oluşabiliyor.

Türk kahvesinde ise kavurma tanımları biraz daha farklı. “Çifte kavrulmuş” gibi ifadeler kullanılıyor ve kavurma seviyesi markadan markaya değişebiliyor.

Çekirdek mi, Öğütülmüş mü? Tazelik ve Demleme Yöntemine Göre Seçim

Kahve öğütüldükten sonra havayla daha fazla temas ettiği için tazeliğini daha hızlı kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden en yoğun aromayı almak isteyenler kahveyi çekirdek olarak alıp demlemeden hemen önce öğütmeyi tercih ediyor. Ancak evde kahve öğütücü yoksa öğütülmüş kahve almak da tercih edilebilir. Burada önemli olan, büyük paketler yerine daha küçük paketler seçmek ve kahveyi uzun süre bekletmeden tüketmek.

Öğütme kalınlığı da demleme yöntemine göre değişiyor. Espresso için ince, filtre kahve için orta, French press için daha iri öğütülmüş kahve gerekiyor. Türk kahvesi ise bildiğiniz üzere çok ince öğütülüyor. Bu yüzden paket kahve alırken hangi demleme yöntemine uygun olduğuna mutlaka bakmak en mantıklısı.