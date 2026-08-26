En İyi Kahve Markaları
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Ev tipi kahve makinelerinin popülerleşmesiyle birlikte evde farklı kahve türlerini hazırlamak da çok daha yaygın hale geldi. Ancak iyi bir kahve için yalnızca iyi makine yeterli olmuyor. Kullandığınız çekirdeğin türü, kavurma derecesi, öğütülme şekli ve tazeliği de lezzeti etkiliyor. Biz de sizler için en iyi kahve çekirdeklerinden ve hazırlama aşamasındaki detaylardan bahsettik. Çekirdek mi yoksa öğütülmüş kahve mi tercih edilmeli? Kurukahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası, Selamlique, Kronotrop ve Petra gibi markalar arasında seçim yaparken nelere dikkat edilmeli? Gelin detaylara geçelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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