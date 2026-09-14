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14-20 Eylül Haftanın Şans, Para ve Fırsat Sekansı: 719628

etiket 14-20 Eylül Haftanın Şans, Para ve Fırsat Sekansı: 719628

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 16:12
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HAFTANIN BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ: 621 528 714

14–20 Eylül haftasında Numereskop’un ana mesajı çok güçlü: Eski bir döngüyü kapatmadan yenisine tam anlamıyla yer açamayabilirsiniz. Bu hafta aşk, para, iş, ilişkiler, fırsatlar ve uzun zamandır beklenen haberler konusunda “Neden olmuyor?” diye sormak yerine “Hayatımda yeninin gelmesini engelleyen neyi hâlâ taşıyorum?” sorusuna cevap arıyoruz.

Haftanın ana şans ve fırsat sekansı 719628. Bu sayı dizisini yeni kapılar, beklenen haberler, iş fırsatları, para akışı, aşk hayatında netlik ve geciken meselelerin hayırlı şekilde sonuçlanması niyetiyle kullanabilirsiniz.

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Bu haftaya özel ikinci çalışma ise 621 528 714 Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü.

Bu haftaya özel ikinci çalışma ise 621 528 714 Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü.

621 528 714 sayı dizisini bir hafta boyunca aşk, para, iş, bereket, kısmet ve doğru fırsatlara yönelik ortak bir niyet çalışması olarak kullanıyoruz. Buradaki amaç bir sayı dizisinin tek başına hayatı değiştirdiğini iddia etmek değil; niyetinizi belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırmak, bir hafta boyunca aynı hedefe odaklanmak ve neyi hayatınıza almak istediğinizi netleştirmektir.

14–20 EYLÜL BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ NASIL UYGULANIR?

621 528 714 sekansını 14 Eylül’den başlayarak 20 Eylül’e kadar her gün bir kâğıda 7 kez yazın. Mümkün olduğunca aynı niyeti bir hafta boyunca değiştirmeden devam ettirin.

Aşk istiyorsanız yalnızca “Biri hayatıma girsin” demek yerine karşılıklı sevgi, sadakat, güven ve huzur niyeti oluşturun.

Para istiyorsanız yalnızca yüksek miktarda para istemek yerine helal ve sürdürülebilir kazanç, emeğinizin karşılığını almak, doğru iş fırsatları ve bereketli maddi akış üzerine yoğunlaşın.

İş arıyorsanız size gerçekten uygun olan işin ve doğru bağlantıların önünüze çıkmasına niyet edin.

Evlilik istiyorsanız yalnız kalma korkusundan değil, karşılıklı sevgi ve güven üzerine kurulabilecek doğru birlikteliği hayatınıza almaya odaklanın.

Ardından şu niyeti okuyabilirsiniz:

“Geçmişten taşıdığım ve artık hayatımda yeri olmayan bütün yükleri sevgiyle bırakıyorum. Hayatıma gelecek hayırlı haberlere, doğru insanlara, karşılıklı sevgiye, berekete, kazanca ve yeni fırsatlara kendimi açıyorum. İşimde doğru kapıların açılmasına, emeğimin karşılığını almaya, paramın bereketlenmesine, aşk hayatımdaki belirsizliklerin netleşmesine ve beklediğim gelişmelerin benim için en hayırlı zamanda gerçekleşmesine niyet ediyorum. Bana ait olmayanı bırakıyor, benim için doğru olanı kabul ediyorum.”

Şimdi asıl önemli bölüme geliyoruz.

Çünkü herkesin Numereskop sayısı aynı değil.

Doğum yılınızdan çıkan sayı, bu hafta aşk, para, iş, ilişkiler ve şans konusunda hangi temaya özellikle dikkat etmeniz gerektiğini gösteren sembolik anahtarımız olacak.

DOĞUM YILI NUMERESKOP SAYINIZI NASIL BULACAKSINIZ?

DOĞUM YILI NUMERESKOP SAYINIZI NASIL BULACAKSINIZ?

Doğduğunuz yılın bütün rakamlarını toplayın ve tek haneye düşürün.

1987 doğumluysanız 1+9+8+7=25 ve 2+5=7. Numereskop sayınız 7.

1972 doğumluysanız 1+9+7+2=19, 1+9=10 ve 1+0=1. Numereskop sayınız 1.

1995 doğumluysanız 1+9+9+5=24 ve 2+4=6. Numereskop sayınız 6.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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