14–20 Eylül 2026: Bir Haftada Çok Şey Değişebilir!

Merkür–Uranüs üçgeni haftayı hızlı başlatıyor. Dünyada teknoloji, iletişim, ulaşım, ticaret ve diplomasiyle ilgili sürpriz açıklamalar dikkat çekebilir. Planlanmamış görüşmeler, ani kararlar veya gündemin yönünü değiştiren bilgiler ortaya çıkabilir.

Türkiye’de ekonomi, finans, iletişim, ulaşım ve dijital sistemler üzerinden hızlı gelişmeler izlenebilir. Özellikle açıklamalar ve haber akışı gündemin çok kısa sürede yön değiştirmesine neden olabilir.

Bireysel hayatlarımızda ise beklediğimiz bir telefon, mesaj, teklif veya görüşme tıkanmış bir sürecin kapısını açabilir. Uzun zamandır çözemediğimiz bir meselede bir anda farklı bir çıkış yolu görebiliriz.

15 EYLÜL: AŞK VE PARADA PERDE ARKASI AÇILIYOR

Venüs Akrep–Plüton Kova karesi haftanın en güçlü eşiklerinden biri.

Dünya genelinde finansal güç, bankacılık, büyük şirketler, ortak kaynaklar ve ekonomik çıkarlar daha fazla konuşulabilir. Diplomatik ilişkilerde ise görünen nedenlerin arkasındaki çıkar mücadeleleri dikkat çekebilir.

Türkiye açısından para piyasaları, krediler, borçlar, vergiler, şirketler, finansal düzenlemeler ve alım gücü başlıkları hassaslaşabilir. Astrolojik göstergeler tek başına piyasanın yönünü belirlemediğinden ekonomik kararları söylenti veya korkuyla değil, somut verilerle değerlendirmek özellikle önemli.

Bireysel tarafta ise iş çok daha kişisel.

Venüs–Plüton bize sevginin kendisini değil, sevginin içine karışmış korkuyu gösterebilir.

Kıskançlık mı?

Kontrol mü?

Takıntı mı?

Kaybetme korkusu mu?

Yoksa artık yürümeyen bir ilişkiyi yalnızca alışkanlık nedeniyle sürdürmek mi?

Bazı ilişkiler bu etki altında daha derin bir bağ kurabilir. Bazılarında ise uzun zamandır konuşulmayan bir gerçek masaya gelebilir.

Çünkü Plüton’un sorusu nettir:

“ONU GERÇEKTEN SEVİYOR MUSUN, YOKSA KAYBETMEKTEN Mİ KORKUYORSUN?”

18 EYLÜL: 2018’DE AÇILAN BİR DEFTER SON KEZ ÖNÜMÜZE GELEBİLİR

Retro Chiron yeniden Koç burcuna dönüyor.

İşte haftanın geçmişle en güçlü bağlantısı burada.

Chiron’un Koç yolculuğu 2018’de başladı. Kimlik, cesaret, mücadele, özgüven ve “Ben kimim?” sorusuyla bağlantılı uzun bir süreç yaşandı. Şimdi Chiron’un Koç’a geri dönüşü bu hikâyenin kapanış bölümünü gündeme getiriyor.

Dünya genelinde liderlik, bağımsızlık, mücadele, güvenlik ve geçmişten kalan kolektif yaralar yeniden tartışılabilir. Tamamlandığı düşünülen bazı meselelerin aslında henüz son sözünü söylemediği anlaşılabilir.

Türkiye’de geçmişten bugüne taşınan toplumsal kırılmalar, güvenlik, yönetim, kimlik ve gelecek beklentileri yeniden gündemin önemli parçalarından biri olabilir.

Ama Chiron’un asıl sorusu bireysel hayatlarımızda duyulacak:

2018’DEN BERİ SİZİN HAYATINIZDA NE TEKRAR EDİYOR?

Hep aynı insan tipine mi çekiliyorsunuz?

Kendinizi sürekli ispatlamak zorunda mı hissediyorsunuz?

Reddedilmekten korktuğunuz için susuyor musunuz?

Birinin sizi seçmesini beklerken kendinizden mi vazgeçiyorsunuz?

Yoksa yıllardır “Bir gün yapacağım” dediğiniz şeyi hâlâ ertelemeye devam mı ediyorsunuz?

Geçmişten bir insan, duygu veya olay yeniden hatırlanabilir. Ancak geçmişin geri gelmesi her zaman “yeniden başla” anlamına gelmez.

Bazen geçmiş yalnızca şunu göstermek için döner:

“ARTIK BENİ AŞTIN.”

Aynı gün Merkür–Satürn karşıtlığı iletişimin tonunu ciddileştiriyor.

Dünya siyasetinde sert açıklamalar, diplomatik anlaşmazlıklar, geciken görüşmeler veya müzakerelerde tıkanmalar görülebilir. Türkiye’de bürokrasi, hukuk, yönetim ve ekonomik kararlarla bağlantılı ciddi başlıklar dikkat çekebilir.

Bireysel hayatımızda ise beklediğimiz cevap gecikebilir. Bir görüşme düşündüğümüzden daha ciddi geçebilir. Bir söz, bir sessizlik veya alınan bir karar ilişkinin gerçek durumunu gösterebilir.

Bu nedenle özellikle 18 Eylül civarında öfkeyle konuşmak yerine doğru kelimeyi seçmek çok önemli.