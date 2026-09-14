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Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:04
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Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin X'te uzmanları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini tespih gibi dizenler var.

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Güzel yöntem...

Güzel yöntem...
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Tam olarak bu şekiliz.
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Bazen susmak en temiz yöntem.

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İzlenim önemli.
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Kınamayın.

Kınamayın.
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Devam edelim.

Devam edelim.
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Neyse ki okul başladı.

Neyse ki okul başladı.
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Haftaya görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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