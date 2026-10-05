Ümraniye’de Düzenlenen Japon Kültür Festivali Konohafest'e Tekbir Getirerek Saldırdılar: Etkinlik Yarıda Kaldı
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İstanbul Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Japon kültürü, anime ve sanat festivali Konohafest'e, tekbir getirerek ilerleyen bir grup saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler fiziksel saldırının hedefi oldu. Olayı ilk olarak SözcüTV muhabiri Nedim Bayhan duyurdu; polis müdahale etti, festival katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.
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Basın açıklamasının ardından tekbir getiren grup festival alanına yürüdü ve stantlara saldırdı.
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Saldırıdan saatler önce sosyal medyada "Sessiz Kalmayacağız" yazılı bir çağrı dolaşıma girmişti.
Anime, manga ve Japon kültürü meraklılarını buluşturan festival, ikinci günde yarıda kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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