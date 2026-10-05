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Ümraniye’de Düzenlenen Japon Kültür Festivali Konohafest'e Tekbir Getirerek Saldırdılar: Etkinlik Yarıda Kaldı

Ümraniye’de Düzenlenen Japon Kültür Festivali Konohafest'e Tekbir Getirerek Saldırdılar: Etkinlik Yarıda Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 08:45
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İstanbul Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Japon kültürü, anime ve sanat festivali Konohafest'e, tekbir getirerek ilerleyen bir grup saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler fiziksel saldırının hedefi oldu. Olayı ilk olarak SözcüTV muhabiri Nedim Bayhan duyurdu; polis müdahale etti, festival katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.

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Basın açıklamasının ardından tekbir getiren grup festival alanına yürüdü ve stantlara saldırdı.

Basın açıklamasının ardından tekbir getiren grup festival alanına yürüdü ve stantlara saldırdı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre grup, festival alanına yaklaşırken tekbir getiriyordu. Katılımcılar ve aileler, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalıkla birlikte fiziksel saldırının hedefi oldu. T24 ve Nefes'in haberlerinde saldırının taş ve sopalarla yapıldığı belirtildi.

Festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polis ve güvenlik görevlileri müdahale ederek grubu bölgeden uzaklaştırdı. Müdahalenin ardından organizasyon, katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.

Saldırıdan saatler önce sosyal medyada "Sessiz Kalmayacağız" yazılı bir çağrı dolaşıma girmişti.

Saldırıdan saatler önce sosyal medyada "Sessiz Kalmayacağız" yazılı bir çağrı dolaşıma girmişti.

Etkinlikten önce sosyal medyada “Ümraniye STK Platformu” imzalı bir afiş paylaşıldı. Afişte “Sessiz kalmayacağız” ifadesi yer alıyor, “çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için” kötü örnek oluşturduğu öne sürülen çalışmanın Ümraniye’de durdurulması isteniyordu. Tüm aileler, 4 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Limonlu Bahçe’de yapılacak basın açıklamasına çağrılmıştı.

BirGün’ün haberine göre grup, açıklamasında Eylül ayında 15 ilde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonlarına da atıf yaptı. Festivalin toplumun aile yapısına ve milli-manevi değerlerine aykırı olduğu iddia edildi.

Anime, manga ve Japon kültürü meraklılarını buluşturan festival, ikinci günde yarıda kaldı.

Anime, manga ve Japon kültürü meraklılarını buluşturan festival, ikinci günde yarıda kaldı.

Adını Naruto animesindeki Konoha’dan (Gizli Yaprak Köyü) alan Konohafest; anime, manga ve Japon kültürü meraklılarını bir araya getiriyordu. Programda kostüm yarışması, Japon yemekleri, anime ürünleri tezgâhları, konserler ve bilgi yarışmaları yer alıyordu.

Festivalin ikinci gününde yaşanan saldırının ardından etkinlik yarıda kaldı. Gözaltı yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı. Olayın ayrıntıları ve sonraki gelişmeler bekleniyor.

İşte saldırı anına ilişkin paylaşılan görüntüler:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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