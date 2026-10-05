Ümraniye’de Düzenlenen Japon Kültür Festivali Konohafest'e Tekbir Getirerek Saldırdılar: Etkinlik Yarıda Kaldı

Cumhuriyet'in aktardığına göre grup, festival alanına yaklaşırken tekbir getiriyordu. Katılımcılar ve aileler, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalıkla birlikte fiziksel saldırının hedefi oldu. T24 ve Nefes'in haberlerinde saldırının taş ve sopalarla yapıldığı belirtildi.

Festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polis ve güvenlik görevlileri müdahale ederek grubu bölgeden uzaklaştırdı. Müdahalenin ardından organizasyon, katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.