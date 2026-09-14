Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Okuma Videosundaki Yorum Viral Oldu
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Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak için YouTube’a giren bir kullanıcı, videodaki örnek ismi gerçek sanınca sosyal medyada viral oldu. “Hocam yanlışlıkla ismini Kerim koydum, geri alabilir miyiz?” yorumu kısa sürede gündem oldu. Paylaşımın altında yorumlar peş peşe geldi. Kimisi “canım kızım Kerim” diye yazdı, kimisi “geri alma butonu” istedi. Bir başka yorumda ise “Çocuğuna Kerim ismi koyanlar için geri alma butonu” ifadesi dolaştı.
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Videoya gelen yorum şöyleydi.
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Tabii böyle bir yorum yorumsuz kalmadı.
Kısayollar bile bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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