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"Kendinizle Aranız Nasıl?" Diye Soran Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Cevaplar

"Kendinizle Aranız Nasıl?" Diye Soran Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Cevaplar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 13:19
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'Kendinizle aranız nasıl?' sorusu sosyal medyada sık sık atılan türden ama her seferinde beklenmedik cevaplar getiriyor. Son paylaşılan tweet 879 bin görüntülenmeye ulaştı.

Kimisi kendi kendisiyle çok iyi anlaşıyor, kimisi iletişimi keseliden, kimisi sürekli savaşta. Hiçbiri orta yolu seçmemiş.

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Soruyu soran bu kişi.

Soruyu soran bu kişi.
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Yanıtlar gecikmedi.

Yanıtlar gecikmedi.
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Denk gelmemek için aktif önlem alanlar.

Denk gelmemek için aktif önlem alanlar.
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Kendini muhatap olarak dahi görmeyenler.

Kendini muhatap olarak dahi görmeyenler.
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Kendi kendisiyle gayet iyi vakit geçirenler.

Kendi kendisiyle gayet iyi vakit geçirenler.
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Seviyor ama fazla yüz vermiyor.

Seviyor ama fazla yüz vermiyor.
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Ayna karşısında cesur, içten içe çelişkili.

Ayna karşısında cesur, içten içe çelişkili.
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Bütün savaşı kendine karşı verenlerin sesi.

Bütün savaşı kendine karşı verenlerin sesi.
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Başkalarıyla uğraşacak kapasitesi olmayanlar.

Başkalarıyla uğraşacak kapasitesi olmayanlar.
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Bugün iyi olduğunu hatırlatmak isteyenler.

Bugün iyi olduğunu hatırlatmak isteyenler.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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