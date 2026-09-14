"Kendinizle Aranız Nasıl?" Diye Soran Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen Cevaplar
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'Kendinizle aranız nasıl?' sorusu sosyal medyada sık sık atılan türden ama her seferinde beklenmedik cevaplar getiriyor. Son paylaşılan tweet 879 bin görüntülenmeye ulaştı.
Kimisi kendi kendisiyle çok iyi anlaşıyor, kimisi iletişimi keseliden, kimisi sürekli savaşta. Hiçbiri orta yolu seçmemiş.
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Soruyu soran bu kişi.
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Yanıtlar gecikmedi.
Denk gelmemek için aktif önlem alanlar.
Kendini muhatap olarak dahi görmeyenler.
Kendi kendisiyle gayet iyi vakit geçirenler.
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Seviyor ama fazla yüz vermiyor.
Ayna karşısında cesur, içten içe çelişkili.
Bütün savaşı kendine karşı verenlerin sesi.
Başkalarıyla uğraşacak kapasitesi olmayanlar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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