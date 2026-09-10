Z Kuşağının Anlamayacağı Şeyleri Sıralayan Eski Kuşak X Kullanıcıları

Sosyal medyada kuşak tartışmaları hiç bitmiyor ama bazen bu tartışma kavgaya değil, güzel bir nostalji seansına dönüşüyor. Bugün X'te açılan bir başlık tam olarak böyle oldu.

'70'ler ve 80'lerde doğan genç arkadaşlarımız, öyle bir şey yazınız ki Z kuşağı ne olduğunu anlamasın' çağrısı kısa sürede yüzlerce yanıt aldı. Paylaşım 66 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken altına gelen cevaplar akmaya devam ediyor.

Anteni sola çevirmekten çevirmeli ağın cırt cırt sesine, tren bileti delicisinden vergi iade zarfına kadar bir dönemin tamamı sıralandı. İşte o yanıtlar 👇