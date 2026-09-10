Z Kuşağının Anlamayacağı Şeyleri Sıralayan Eski Kuşak X Kullanıcıları
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Sosyal medyada kuşak tartışmaları hiç bitmiyor ama bazen bu tartışma kavgaya değil, güzel bir nostalji seansına dönüşüyor. Bugün X'te açılan bir başlık tam olarak böyle oldu.
'70'ler ve 80'lerde doğan genç arkadaşlarımız, öyle bir şey yazınız ki Z kuşağı ne olduğunu anlamasın' çağrısı kısa sürede yüzlerce yanıt aldı. Paylaşım 66 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken altına gelen cevaplar akmaya devam ediyor.
Anteni sola çevirmekten çevirmeli ağın cırt cırt sesine, tren bileti delicisinden vergi iade zarfına kadar bir dönemin tamamı sıralandı. İşte o yanıtlar 👇
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Sinemaya gitmek başlı başına bir kumardı.
Fotoğrafın nasıl çıktığını görmek için günlerce beklenirdi.
Televizyon izlemek ekip işiydi.
İnternete bağlanmanın kendine has bir sesi vardı.
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Oyun hilesi öğrenmenin tek yolu ağızdan ağıza aktarımdı.
Telefonla masal dinlenirdi.
Adını kimsenin bilmediği ama herkesin tanıdığı aletler vardı.
Toplu taşımada sigara içmek serbestti.
Buzdolabından önce mutfakta bu vardı.
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Bir de her yıl doldurulan o zarf vardı.
Bazı atıştırmalıklar da bu listeye girdi.
Kimileri de tek tek saymak yerine dönemin tamamını listeledi.
90'lılar bile bazılarında pes etti.
Kapatırken: Hedef kitleden de yanıt geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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