14 – 20 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

BU HAFTA DUYACAĞINIZ BİR HABER, YAPACAĞINIZ BİR KONUŞMA YA DA ÖĞRENECEĞİNİZ BİR GERÇEK UZUN ZAMANDIR BEKLEYEN BİR KARARIN KAPISINI AÇABİLİR

14–20 Eylül haftasında gökyüzü yalnızca yeni gelişmeleri değil, uzun zamandır hayatımızın arka planında duran meseleleri de önümüze getiriyor.

Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik haberleri, farklı düşünmeyi ve hızlı gelişmeleri öne çıkarırken; Venüs ile Plüton arasındaki sert etkileşim aşk, para, kıskançlık, bağlılık, güç ve kontrol meselelerini derinleştiriyor.

Retro Chiron’un Koç burcuna dönüşü ise 2018’den beri devam eden çok daha büyük bir hikâyenin son bölümlerinden birini açıyor.

Merkür–Satürn karşıtlığıyla beraber bazı konuşmaların tonu değişebilir. Beklediğimiz cevap gecikebilir. Bir insanın söylediğinden çok söylemediği şey önemli hale gelebilir.

Bu nedenle bu hafta herkes aynı hikâyeyi yaşamayacak.

Kiminin ilişkisinde gerçekler konuşacak.

Kiminin parasında yeni bir dönem başlayacak.

Kiminin iş hayatında önemli bir görüşme gündeme gelecek.

Kimi geçmişten gelen bir insanla yeniden karşılaşacak.

Kimi ise yıllardır taşıdığı bir yükü artık bırakması gerektiğini anlayacak.

Peki sizin hayatınızda hangi kapı açılıyor?

Güneş burcunuzla birlikte özellikle yükselen burcunuzu okuyun.

Çünkü yükselen burcunuz, bu transitlerin doğum haritanızda hangi yaşam alanlarını harekete geçirdiğini daha net gösterecektir.