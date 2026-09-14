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14 – 20 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 14 – 20 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 16:04
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BU HAFTA DUYACAĞINIZ BİR HABER, YAPACAĞINIZ BİR KONUŞMA YA DA ÖĞRENECEĞİNİZ BİR GERÇEK UZUN ZAMANDIR BEKLEYEN BİR KARARIN KAPISINI AÇABİLİR

14–20 Eylül haftasında gökyüzü yalnızca yeni gelişmeleri değil, uzun zamandır hayatımızın arka planında duran meseleleri de önümüze getiriyor.

Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik haberleri, farklı düşünmeyi ve hızlı gelişmeleri öne çıkarırken; Venüs ile Plüton arasındaki sert etkileşim aşk, para, kıskançlık, bağlılık, güç ve kontrol meselelerini derinleştiriyor.

Retro Chiron’un Koç burcuna dönüşü ise 2018’den beri devam eden çok daha büyük bir hikâyenin son bölümlerinden birini açıyor.

Merkür–Satürn karşıtlığıyla beraber bazı konuşmaların tonu değişebilir. Beklediğimiz cevap gecikebilir. Bir insanın söylediğinden çok söylemediği şey önemli hale gelebilir.

Bu nedenle bu hafta herkes aynı hikâyeyi yaşamayacak.

Kiminin ilişkisinde gerçekler konuşacak.

Kiminin parasında yeni bir dönem başlayacak.

Kiminin iş hayatında önemli bir görüşme gündeme gelecek.

Kimi geçmişten gelen bir insanla yeniden karşılaşacak.

Kimi ise yıllardır taşıdığı bir yükü artık bırakması gerektiğini anlayacak.

Peki sizin hayatınızda hangi kapı açılıyor?

Güneş burcunuzla birlikte özellikle yükselen burcunuzu okuyun.

Çünkü yükselen burcunuz, bu transitlerin doğum haritanızda hangi yaşam alanlarını harekete geçirdiğini daha net gösterecektir.

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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: HAYATINIZDAKİ İNSANLAR DEĞİŞİRKEN SİZ DE ESKİ KOÇ OLARAK KALAMAZSINIZ

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: HAYATINIZDAKİ İNSANLAR DEĞİŞİRKEN SİZ DE ESKİ KOÇ OLARAK KALAMAZSINIZ

Koçlar için haftanın en önemli konusu ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, para ve gelecek planları.

Merkür Terazi’de sizin 7. evinizi çalıştırıyor. Bu alan evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler ve hayatınızdaki önemli insanlarla ilgilidir.

Bu nedenle beklediğiniz bir konuşma gerçekleşebilir. Partnerinizle ilişkinin geleceği konuşulabilir. Bir iş ortaklığı gündeme gelebilir. Bir teklif, sözleşme veya anlaşmayla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

Bekâr Koçlar açısından sürpriz bir tanışma ihtimali de artıyor. Özellikle sosyal medya, internet, eğitim, kısa yolculuklar, arkadaş çevresi veya iletişim üzerinden başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir.

Ancak Venüs 8. evinizde ilerlerken Plüton 11. evinizden baskı oluşturuyor.

Burada aşk ile arkadaşlık, güven ile kıskançlık, ortak para ile gelecek planları birbirine karışabilir.

Evli Koçlar eşin maddi durumu, ortak hesaplar, borç, kredi, vergi veya aile bütçesi konusunda önemli bir karar verebilir.

İş hayatında ortaklık tekliflerinde ayrıntıları okumadan hareket etmeyin.

Sağlık tarafında ise Güneş 6. evinizi çalıştırdığı için günlük düzeniniz, çalışma temponuz, beslenmeniz ve bedeninizi ihmal ettiğiniz alanlar daha görünür hale gelebilir.

Fakat asıl büyük hikâye Chiron’un yeniden Koç’a dönmesi.

Chiron yeniden 1. evinize geliyor.

Bu sizin kimliğiniz.

Bedeniniz.

Özgüveniniz.

Hayata karşı duruşunuz.

2018’den beri sizi en fazla yaralayan şey neydi?

Kendinizi ispatlamak mı?

Reddedilmek mi?

Yeterince değer görmemek mi?

Başkaları için güçlü görünmeye çalışırken kendi kırgınlığınızı saklamak mı?

Şimdi o hikâyeye başka bir gözle bakıyorsunuz.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

KENDİNİZİ SEÇMEK BİRİNİ KAYBETMEK DEĞİLDİR. BAZEN HAYATINIZIN GERÇEK BAŞLANGICI, ARTIK KENDİNİZDEN VAZGEÇMEMEYE KARAR VERDİĞİNİZ GÜNDÜR.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: AŞKTA SAKLANAN BİR DUYGU ORTAYA ÇIKABİLİR, KARİYERDE İSE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: AŞKTA SAKLANAN BİR DUYGU ORTAYA ÇIKABİLİR, KARİYERDE İSE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

Boğalar haftanın en önemli burçlarından biri.

Venüs Akrep’te 7. evinizden ilerliyor.

Yani aşk, evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklıklar doğrudan gündeminizde.

Fakat Venüs’ün Plüton’la sert teması ilişkiniz ile kariyeriniz arasında bir güç mücadelesi yaratabilir.

Partneriniz sizin iş hayatınızdan rahatsız olabilir. İşiniz ilişkinize ayırdığınız zamanı azaltabilir. Ya da ilişkinizde uzun zamandır konuşulmayan kıskançlık ve kontrol meseleleri ortaya çıkabilir.

Evli Boğalar için “Bu evlilikte gerçekten ne istiyoruz?” sorusu önem kazanabilir.

Bekâr Boğalar için güçlü çekim duyacağınız bir insan gündeme gelebilir. Fakat yalnızca çekime bakmayın. Karşınızdaki insanın size huzur mu yoksa sürekli belirsizlik mi getirdiğini gözlemleyin.

Merkür 6. evinizde olduğu için iş ortamında önemli görüşmeler, çalışma düzeninde değişiklikler ve beklenmedik haberler görülebilir.

Para açısından kariyerinizde yaşanacak gelişmeler gelecekteki gelir modelinizi etkileyebilir.

Chiron’un Koç’a dönüşü 12. evinizde gerçekleşiyor.

Burası bilinçaltı, kapanışlar, geçmiş, geri planda yaşananlar ve insanın kendisinden bile sakladığı duygularla ilgilidir.

2018’den beri içinize attığınız hangi mesele hâlâ sizi yönetiyor?

Bir vedayı gerçekleştiremediyseniz, bu dönem gerçek kapanışın ne olduğunu anlayabilirsiniz.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

HER GİDENİ GERİ GETİRMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ. BAZI KAPILAR KAPANDIĞINDA HAYAT SİZE CEZA VERMEZ; YENİ BİR YOL AÇAR.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KALBİNİZİ ŞAŞIRTACAK BİR HABER GELİYOR

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KALBİNİZİ ŞAŞIRTACAK BİR HABER GELİYOR

İkizler için haftanın en hareketli konusu aşk, çocuklar, yaratıcılık, eğitim, yolculuklar ve gelecek kararları.

Merkür 5. evinizden Uranüs 1. evinizle uyumlu bağlantı kuruyor.

Bu oldukça dikkat çekici.

Bekâr İkizler hiç beklemedikleri biriyle tanışabilir. Bir mesaj, sosyal medya bağlantısı veya tesadüfi görüşme aşk hayatını hareketlendirebilir.

Uzun zamandır biriyle görüşüyorsanız ilişkinin adı konuşulabilir.

Çocuk sahibi İkizler çocuklarla ilgili beklenmedik bir haber alabilir.

Eğitim, sınav, yabancı dil, yaratıcı projeler ve sosyal medya çalışmalarında yeni fikirler gelebilir.

Venüs 6. eviniz ile Plüton 9. eviniz arasındaki sert bağlantı iş ortamı, eğitim, yurtdışı veya hukuki meselelerde güç çekişmelerine dikkat çekiyor.

Sağlık açısından yoğun tempo nedeniyle bedeninizi zorlamamaya özen gösterin.

Chiron yeniden 11. evinize dönüyor.

Arkadaşlıklar, sosyal çevre, gelecek hedefleri ve ait olduğunuz gruplarla ilgili eski yaralar tekrar hatırlanabilir.

2018’den beri kimlerle yolunuzu ayırdınız?

Hangi hayaliniz değişti?

Ve en önemlisi, bugün hâlâ eski hayallerinizin peşinde misiniz, yoksa artık başka bir insan mısınız?

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

GELECEĞİNİZİ ESKİ HAYALLERİNİZE SADIK KALMAK İÇİN KÜÇÜLTMEYİN. DEĞİŞTİYSENİZ, HAYALLERİNİZİN DE DEĞİŞMESİNE İZİN VERİN.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: EVİNİZDE BİR KONUŞMA, KALBİNİZDE BİR KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: EVİNİZDE BİR KONUŞMA, KALBİNİZDE BİR KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yengeçler için ev, aile, gayrimenkul, aşk ve kariyer aynı anda çalışıyor.

Merkür 4. evinizde.

Ev içerisinde önemli bir konuşma gerçekleşebilir. Taşınma, ev alma, ev satma, tadilat veya aileyle ilgili beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir.

Venüs ise 5. evinizde.

Bu aşk açısından güçlü bir yerleşim.

Bekâr Yengeçler için yoğun bir çekim ve yeni bir yakınlaşma gündeme gelebilir.

Fakat Plüton’un etkisi nedeniyle bu ilişkinin yalnızca romantik tarafına değil, güven ve bağlılık meselesine de bakmanız gerekiyor.

Evli Yengeçlerde ortak para, eşin geliri, kredi veya çocukların giderleri gündeme gelebilir.

Chiron ise yeniden 10. evinize dönüyor.

Kariyerinizde 2018’den beri yaşadığınız mücadeleyi düşünün.

İş değiştirdiniz mi?

Statünüz değişti mi?

Kendinizi mesleki olarak kanıtlamak zorunda kaldınız mı?

Şimdi bu uzun hikâyenin size ne öğrettiğini görmeye başlıyorsunuz.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

BAŞARI SADECE HERKESİN SİZİ ALKIŞLAMASI DEĞİLDİR. BAZEN GERÇEK BAŞARI, ARTIK KİMSEYE KENDİNİZİ İSPATLAMAK ZORUNDA HİSSETMEMEKTİR.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: BİR TELEFON, BİR İMZA, BİR KARAR HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: BİR TELEFON, BİR İMZA, BİR KARAR HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Aslanlarda iletişim trafiği hızlanıyor.

Merkür 3. evinizde olduğu için telefonlar, görüşmeler, sözleşmeler, kardeşler, yakın çevre, eğitim ve kısa yolculuklar hareketlenebilir.

Uranüs 11. evinizden beklenmedik bir kapı açabilir.

Bir arkadaşınızdan teklif gelebilir.

Yeni bir proje başlayabilir.

Sosyal medya üzerinden önemli bir bağlantı kurulabilir.

İş arayan Aslanlar çevreleri aracılığıyla fırsat yakalayabilir.

Venüs 4. eviniz ile Plüton 7. eviniz arasındaki sert etkileşim ise evlilik ve aile hayatında dikkat çekiyor.

Eşinizle aileler, ev, taşınma veya yaşam düzeni konusunda güç mücadelesine girmeyin.

Bekâr Aslanlarda geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir.

Chiron 9. evinize dönüyor.

Eğitim, akademik hayat, yurtdışı, hukuk, inançlar ve hayata bakışınızla ilgili 2018’den beri yaşadığınız değişim tekrar gündemde.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

HER GERİ DÖNEN İNSAN İKİNCİ ŞANSI HAK ETMEZ. BAZILARI SADECE SİZİN ARTIK ESKİ SİZ OLMADIĞINIZI GÖSTERMEK İÇİN GERİ DÖNER.

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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: PARADA YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR AMA BU HAFTA HER TEKLİFİN ARKASINI OKUYUN

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: PARADA YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR AMA BU HAFTA HER TEKLİFİN ARKASINI OKUYUN

Başaklarda para konusu güçlü.

Merkür 2. evinizde.

Geliriniz, kazanç modeliniz, maaşınız ve maddi kararlarınız konusunda önemli bir haber gelebilir.

Uranüs 10. evinizden destek verdiği için kariyer kaynaklı beklenmedik bir fırsat gelirlerinizi değiştirebilir.

İş değiştirmek, yeni müşteri edinmek veya farklı bir gelir modeli oluşturmak isteyen Başaklar açısından yeni fikirler doğabilir.

Ancak Venüs–Plüton bağlantısı çalışma hayatında güç mücadelelerine dikkat çekiyor.

İş yerinde her duyduğunuza inanmayın.

Aşk hayatında ise iletişim çok önemli. Bir mesajın yanlış anlaşılması gereksiz bir gerilim yaratabilir.

Chiron 8. evinize dönüyor.

Borçlar, krediler, ortak para, miras, güven, mahremiyet ve duygusal bağlanma konuları 2018’den beri size ne öğretti?

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

PARANIZI KORUDUĞUNUZ KADAR ENERJİNİZİ DE KORUYUN. HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIMAK SİZİN GÖREVİNİZ DEĞİL.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: BU HAFTA SÖZ SİZDE AMA VERECEĞİNİZ BİR KARAR UZUN SÜRE KONUŞULABİLİR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: BU HAFTA SÖZ SİZDE AMA VERECEĞİNİZ BİR KARAR UZUN SÜRE KONUŞULABİLİR

Merkür sizin burcunuzda ve 1. evinizde.

Bu nedenle 14–20 Eylül haftasında görüşmeler, kararlar, açıklamalar ve kişisel girişimleriniz öne çıkıyor.

Uranüs’ün 9. evden desteği eğitim, yurtdışı, seyahat, hukuki konular veya internet üzerinden beklenmedik bir fırsat getirebilir.

Öğrenci Teraziler açısından farklı bir eğitim fırsatı veya önemli bir haber gündeme gelebilir.

Venüs 2. evinizde.

Para kazanma isteğiniz artıyor fakat Plüton 5. evden sert bir etki yaratıyor.

Aşk için para harcamak, çocuklarla ilgili giderler veya riskli yatırımlar konusunda ölçüyü koruyun.

Bekâr Terazilerde son derece güçlü bir çekim yaşanabilir. Fakat çekim ile sağlıklı ilişkiyi birbirine karıştırmayın.

Chiron yeniden 7. evinize dönüyor.

Ve burası çok önemli.

2018’den beri ilişkiler size ne öğretti?

Kimi seçtiniz?

Kim sizi seçmedi?

Kimin peşinden gittiniz?

Kimden vazgeçemediniz?

Şimdi ilişkilerdeki en büyük yaranın aslında size kendiniz hakkında ne öğrettiğini görebilirsiniz.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

SİZİ SEÇMEYEN BİRİNİN KARARINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK YERİNE, NEDEN HÂLÂ ONUN SEÇİMİNE İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZU SORUN.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: AŞKTA VE PARADA OYUN DEĞİŞİYOR, BU HAFTA SİZDEN BİR ŞEY SAKLAMAK KOLAY OLMAYACAK

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: AŞKTA VE PARADA OYUN DEĞİŞİYOR, BU HAFTA SİZDEN BİR ŞEY SAKLAMAK KOLAY OLMAYACAK

Venüs sizin burcunuzda ve 1. evinizde.

Çekiciliğiniz, görünürlüğünüz ve ilişkilerdeki etkiniz artıyor.

Fakat Plüton 4. evinizden Venüs’e meydan okuyor.

Aile, ev, geçmiş ve ilişkiler birbirine karışabilir.

Geçmişten gelen bir aile meselesi ilişkinize yansıyabilir.

Bekâr Akrepler güçlü ve yoğun bir tanışma yaşayabilir.

Ancak “çok güçlü çekim hissediyorum” demek “bu insan benim için doğru” demek değildir.

Merkür 12. evinizde olduğu için bazı konuşmalar gizli gerçekleşebilir. Geçmişten haber gelebilir. Bir sır veya uzun zamandır bilmediğiniz bir konu önünüze düşebilir.

Chiron 6. evinize dönüyor.

İş ortamı, çalışma şartları, günlük hayat ve bedeninizle ilişkiniz tekrar değerlendiriliyor.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

SEZGİNİZİ DİNLEYİN AMA KORKULARINIZI SEZGİ ZANNETMEYİN. GERÇEK İLE ŞÜPHEYİ AYIRDIĞINIZDA ÖNÜNÜZDE BAMBAŞKA BİR YOL AÇILACAK.

YAY VE YÜKSELEN YAY: GELECEĞİNİZİ DEĞİŞTİRECEK İNSANLA TANIŞABİLİR YA DA BİR HEDEFİNİZİ TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

YAY VE YÜKSELEN YAY: GELECEĞİNİZİ DEĞİŞTİRECEK İNSANLA TANIŞABİLİR YA DA BİR HEDEFİNİZİ TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Merkür 11. evinizden Uranüs 7. evinizle uyumlu çalışıyor.

Arkadaş çevresi, sosyal medya, topluluklar ve iş bağlantıları üzerinden beklenmedik görüşmeler gerçekleşebilir.

Bekâr Yaylar için özellikle arkadaş aracılığıyla veya dijital ortamda başlayan bir tanışma dikkat çekebilir.

İş hayatında yeni çevrelere girmek büyük önem taşıyor.

Bazen fırsat doğrudan iş ilanından değil, tanıdığınız bir insan üzerinden gelir.

Venüs 12. evinizde olduğu için gizli duygular ve geçmiş ilişkiler de gündeme gelebilir.

Plüton’un etkisiyle takıntılı biçimde geçmişi düşünmek yerine gerçeği görmeye çalışın.

Chiron 5. evinize dönüyor.

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve özgüven konusunda 2018’den beri yaşanan hikâyeler tekrar önünüzde.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

KALBİNİZİ KAPATMANIZ SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINDAN KORUYABİLİR; AMA AYNI ZAMANDA GERÇEK SEVGİNİN İÇERİ GİRMESİNİ DE ENGELLER.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERİNİZDE BEKLENMEDİK BİR KONUŞMA YENİ BİR KAPININ ANAHTARI OLABİLİR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERİNİZDE BEKLENMEDİK BİR KONUŞMA YENİ BİR KAPININ ANAHTARI OLABİLİR

Merkür 10. evinizde.

Kariyer, patronlar, yöneticiler, statü ve toplum önündeki yeriniz açısından önemli bir hafta.

Uranüs 6. evinizden destek verdiği için çalışma düzeninde beklenmedik değişiklikler meydana gelebilir.

Yeni görev, proje veya iş teklifi gündeme gelebilir.

Para açısından Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim son derece önemli.

Arkadaşlarla para ilişkisi, ortak proje veya sosyal çevre kaynaklı maddi meselelerde sınırlarınızı belirleyin.

Chiron 4. evinize dönüyor.

Ev, aile, anne-baba, geçmiş ve çocukluk meseleleri yeniden çalışıyor.

2018’den beri aile düzeninizde neler değişti?

Taşındınız mı?

Ailenizden uzaklaştınız mı?

Bir aile yükünü üstlendiniz mi?

Şimdi “ev” kavramının sizin için gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlayabilirsiniz.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

HER AİLE HİKÂYESİ SİZİNLE DEVAM ETMEK ZORUNDA DEĞİL. BAZI DÖNGÜLERİ DEĞİŞTİRECEK KİŞİ SİZ OLABİLİRSİNİZ.

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KOVA VE YÜKSELEN KOVA: HAYATINIZIN ROTASI DEĞİŞİYOR, AŞKTA İSE GÜÇLÜ BİR KARAR KAPIDA

KOVA VE YÜKSELEN KOVA: HAYATINIZIN ROTASI DEĞİŞİYOR, AŞKTA İSE GÜÇLÜ BİR KARAR KAPIDA

Plüton sizin burcunuzda.

Venüs ise kariyer alanınızdan Plüton’a sert bir açı oluşturuyor.

Bu nedenle kariyer, statü, ilişki ve kişisel hedefler arasında önemli bir hesaplaşma yaşanabilir.

İş hayatında güç savaşlarından uzak durun.

Bir yöneticinin veya güçlü bir kişinin tavrı sizi önemli bir karar almaya itebilir.

Merkür 9. evinizden Uranüs 5. evinize uyumlu bağ kuruyor.

Aşk, eğitim, yurtdışı, seyahat, akademik konular ve yaratıcı çalışmalar açısından sürpriz gelişmeler görülebilir.

Bekâr Kovalar farklı şehirden, ülkeden veya kültürden biriyle tanışabilir.

Öğrenciler için eğitim planında beklenmedik fakat heyecan verici bir gelişme oluşabilir.

Chiron 3. evinize dönüyor.

Kendinizi ifade etmek, konuşmak, öğrenmek, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili 2018’den beri süren hikâyeler yeniden değerlendiriliyor.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

BAZEN HAYATINIZI DEĞİŞTİREN ŞEY BÜYÜK BİR OLAY DEĞİL, YILLARDIR SÖYLEMEYE CESARET EDEMEDİĞİNİZ TEK BİR CÜMLEDİR.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK: PARA, GÜVEN VE GEÇMİŞLE İLGİLİ BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK: PARA, GÜVEN VE GEÇMİŞLE İLGİLİ BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Balıklar için haftanın önemli konusu ortak paralar, borçlar, krediler, miras, güven ve duygusal bağlar.

Merkür 8. evinizde.

Eşin parası, ortak hesaplar, banka, kredi, vergi veya borçlarla ilgili beklenmedik bir haber gelebilir.

Uranüs 4. evinizden destek verdiği için ev veya gayrimenkulle bağlantılı finansal bir gelişme gündeme gelebilir.

Venüs 9. evinizde.

Bekâr Balıklar için seyahat, eğitim, internet veya farklı bir şehir ve ülke bağlantılı tanışmalar mümkün.

Ancak Plüton 12. evinizde olduğu için geçmişten taşıdığınız korkuların yeni ilişkinizi yönetmesine izin vermeyin.

Chiron yeniden 2. evinize dönüyor.

İşte sizin büyük hikâyeniz burada.

Para.

Özdeğer.

Kazanç.

Kendi ayaklarınız üzerinde durmak.

2018’den beri maddi güvenliğiniz ve kendi değerinizi algılama biçiminiz nasıl değişti?

Belki asıl yara yeterince para kazanamamak değildi.

Belki kendinizi yeterince değerli görmediğiniz için hak ettiğiniz şeyleri istemekte zorlandınız.

GÖKYÜZÜ MESAJINIZ:

DEĞERİNİZ BANKA HESABINIZDAKİ RAKAMDAN İBARET DEĞİL. FAKAT KENDİ DEĞERİNİZİ BİLDİĞİNİZDE, EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI İSTEME BİÇİMİNİZ DE DEĞİŞİR.

14–20 EYLÜL HAFTASININ ASTRODEHA MESAJI: BU HAFTA KADER BİZE SADECE “NE OLACAK?” SORUSUNU SORDURMUYOR.

14–20 EYLÜL HAFTASININ ASTRODEHA MESAJI: BU HAFTA KADER BİZE SADECE “NE OLACAK?” SORUSUNU SORDURMUYOR.

DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY SORUYOR:

“AYNI ŞEYİ YAŞAMAYA DEVAM ETMEMEK İÇİN SEN NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİN?”

2018’den bugüne yaklaşık sekiz yıllık hayatınızı düşünün.

Kimler geldi?

Kimler gitti?

Nerede yaşıyordunuz?

Kime âşıktınız?

Ne iş yapıyordunuz?

Nelerden korkuyordunuz?

Hangi hayali kuruyordunuz?

Ve bugün aynaya baktığınızda o insandan geriye ne kaldı?

Belki bu hafta geçmişten biri yeniden karşınıza çıkacak.

Belki beklediğiniz telefon gelecek.

Belki bir ilişkinin gerçeğini öğreneceksiniz.

Belki işinizde yeni bir kapı açılacak.

Belki para konusunda önemli bir karar vereceksiniz.

Ama gökyüzünün en büyük mesajı gelecekten çok geçmişle ilgili:

GEÇMİŞİN GERİ GELMESİ, ONA GERİ DÖNMENİZ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

BAZEN HAYAT ESKİ BİR HİKÂYEYİ ÖNÜNÜZE SON KEZ GETİRİR VE SİZE TEK BİR ŞEY SORAR:

“BU KEZ AYNI SEÇİMİ Mİ YAPACAKSIN?”

Şimdi yorumlara Güneş ve yükselen burcunuzu yazın.

Ve şu soruya gerçekten cevap verin:

2018’DEN BERİ HAYATINIZDA EN ÇOK NE DEĞİŞTİ?

Aşk mı?

Evlilik mi?

Para mı?

İş mi?

Aile mi?

Yoksa siz mi?

Çünkü bazen kader değişmez.

KADERİ YAŞAYAN İNSAN DEĞİŞİR.

Astrodeha’yı takip etmeyi unutmayın. Çünkü gökyüzü yalnızca ne olacağını değil, hangi dönemde hangi kapının neden açıldığını da anlatır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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