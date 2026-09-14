14 – 20 Eylül 2026 Haftalık Burç Yorumları
BU HAFTA DUYACAĞINIZ BİR HABER, YAPACAĞINIZ BİR KONUŞMA YA DA ÖĞRENECEĞİNİZ BİR GERÇEK UZUN ZAMANDIR BEKLEYEN BİR KARARIN KAPISINI AÇABİLİR
14–20 Eylül haftasında gökyüzü yalnızca yeni gelişmeleri değil, uzun zamandır hayatımızın arka planında duran meseleleri de önümüze getiriyor.
Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik haberleri, farklı düşünmeyi ve hızlı gelişmeleri öne çıkarırken; Venüs ile Plüton arasındaki sert etkileşim aşk, para, kıskançlık, bağlılık, güç ve kontrol meselelerini derinleştiriyor.
Retro Chiron’un Koç burcuna dönüşü ise 2018’den beri devam eden çok daha büyük bir hikâyenin son bölümlerinden birini açıyor.
Merkür–Satürn karşıtlığıyla beraber bazı konuşmaların tonu değişebilir. Beklediğimiz cevap gecikebilir. Bir insanın söylediğinden çok söylemediği şey önemli hale gelebilir.
Bu nedenle bu hafta herkes aynı hikâyeyi yaşamayacak.
Kiminin ilişkisinde gerçekler konuşacak.
Kiminin parasında yeni bir dönem başlayacak.
Kiminin iş hayatında önemli bir görüşme gündeme gelecek.
Kimi geçmişten gelen bir insanla yeniden karşılaşacak.
Kimi ise yıllardır taşıdığı bir yükü artık bırakması gerektiğini anlayacak.
Peki sizin hayatınızda hangi kapı açılıyor?
Güneş burcunuzla birlikte özellikle yükselen burcunuzu okuyun.
Çünkü yükselen burcunuz, bu transitlerin doğum haritanızda hangi yaşam alanlarını harekete geçirdiğini daha net gösterecektir.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: HAYATINIZDAKİ İNSANLAR DEĞİŞİRKEN SİZ DE ESKİ KOÇ OLARAK KALAMAZSINIZ
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: AŞKTA SAKLANAN BİR DUYGU ORTAYA ÇIKABİLİR, KARİYERDE İSE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KALBİNİZİ ŞAŞIRTACAK BİR HABER GELİYOR
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: EVİNİZDE BİR KONUŞMA, KALBİNİZDE BİR KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: BİR TELEFON, BİR İMZA, BİR KARAR HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: PARADA YENİ BİR KAPI AÇILABİLİR AMA BU HAFTA HER TEKLİFİN ARKASINI OKUYUN
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: BU HAFTA SÖZ SİZDE AMA VERECEĞİNİZ BİR KARAR UZUN SÜRE KONUŞULABİLİR
AKREP VE YÜKSELEN AKREP: AŞKTA VE PARADA OYUN DEĞİŞİYOR, BU HAFTA SİZDEN BİR ŞEY SAKLAMAK KOLAY OLMAYACAK
YAY VE YÜKSELEN YAY: GELECEĞİNİZİ DEĞİŞTİRECEK İNSANLA TANIŞABİLİR YA DA BİR HEDEFİNİZİ TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: KARİYERİNİZDE BEKLENMEDİK BİR KONUŞMA YENİ BİR KAPININ ANAHTARI OLABİLİR
KOVA VE YÜKSELEN KOVA: HAYATINIZIN ROTASI DEĞİŞİYOR, AŞKTA İSE GÜÇLÜ BİR KARAR KAPIDA
BALIK VE YÜKSELEN BALIK: PARA, GÜVEN VE GEÇMİŞLE İLGİLİ BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA BAŞLIYOR
14–20 EYLÜL HAFTASININ ASTRODEHA MESAJI: BU HAFTA KADER BİZE SADECE “NE OLACAK?” SORUSUNU SORDURMUYOR.
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