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Ankara'da 66 Milyon Yıllık Deniz Fosili Bulundu

Ankara'da 66 Milyon Yıllık Deniz Fosili Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 11:59
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında, İç Anadolu'nun bir zamanlar devasa bir okyanusla kaplı olduğunu kanıtlayan 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili gün yüzüne çıkarıldı. 5 bin yıllık tarihi kentin sakinleri tarafından bölgeye getirildiği düşünülen bu eşsiz kalıntı, arkeoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu yeni fosil keşfinin Ankara'nın doğa tarihine de ışık tuttuğunu vurguladı.

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Ankara'daki Külhöyük kazıları, Anadolu'nun coğrafi geçmişini baştan yazacak tarihi bir buluntuya ev sahipliği yaptı.

Ankara'daki Külhöyük kazıları, Anadolu'nun coğrafi geçmişini baştan yazacak tarihi bir buluntuya ev sahipliği yaptı.

Gölbaşı ilçesindeki çalışmalarda, günümüzden tam 66 milyon yıl öncesine tarihlenen ve 'Gastropoda' olarak bilinen bir karından ayaklı deniz salyangozunun fosiline ulaşıldı. Bu nadide kalıntı, bir zamanlar tüm Orta Anadolu'yu suları altında bırakan devasa Tetis Denizi'nin son dönemlerinde yaşamış bir canlıya ait.

Keşfi asıl gizemli kılan detay ise fosilin bulunduğu lokasyon oldu. Milyonlarca yıl yaşındaki bu deniz canlısının kalıntısı, günümüzden 5 bin yıl önce kurulan Hatti ve Hitit yerleşimi Külhöyük'ün tam kalbinde bulundu. Uzmanlar, doğanın şekillendirdiği bu tarihi objenin, binlerce yıl önce o bölgede yaşayan insanlar tarafından özel olarak taşınıp yerleşim alanına getirildiğini tahmin ediyor. Bu durum, antik çağ insanlarının doğaya ve geçmişin izlerine duyduğu meraka dair yepyeni araştırma konularını beraberinde getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin'in yöneticiliğinde sürdürülen kazılar, bölgenin sürprizlerle dolu yapısını bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin'in yöneticiliğinde sürdürülen kazılar, bölgenin sürprizlerle dolu yapısını bir kez daha kanıtladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntunun önemine dikkat çekti. Kısa süre önce aynı bölgede 4 bin yıllık bir Hitit kabı içinde dünyanın en eski 'Sevgi Çiçeği' tohumlarına rastladıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, bu yeni fosil keşfinin Ankara'nın doğa tarihine de ışık tuttuğunu vurguladı. Ersoy, yürütülen titiz çalışmalarla Külhöyük'ün binlerce yıllık gizemlerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması:

Ankara’daki Külhöyük’ten dikkat çekici bir keşif daha!

Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara’nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor.

Gölbaşı Oyaca’daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu’yu kapsayan Tetis Denizi’nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük’ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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