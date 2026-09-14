Ankara'da 66 Milyon Yıllık Deniz Fosili Bulundu
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında, İç Anadolu'nun bir zamanlar devasa bir okyanusla kaplı olduğunu kanıtlayan 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili gün yüzüne çıkarıldı. 5 bin yıllık tarihi kentin sakinleri tarafından bölgeye getirildiği düşünülen bu eşsiz kalıntı, arkeoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu yeni fosil keşfinin Ankara'nın doğa tarihine de ışık tuttuğunu vurguladı.
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Ankara'daki Külhöyük kazıları, Anadolu'nun coğrafi geçmişini baştan yazacak tarihi bir buluntuya ev sahipliği yaptı.
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde, Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin'in yöneticiliğinde sürdürülen kazılar, bölgenin sürprizlerle dolu yapısını bir kez daha kanıtladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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