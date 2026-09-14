Ankara'da 66 Milyon Yıllık Deniz Fosili Bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında, İç Anadolu'nun bir zamanlar devasa bir okyanusla kaplı olduğunu kanıtlayan 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili gün yüzüne çıkarıldı. 5 bin yıllık tarihi kentin sakinleri tarafından bölgeye getirildiği düşünülen bu eşsiz kalıntı, arkeoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu yeni fosil keşfinin Ankara'nın doğa tarihine de ışık tuttuğunu vurguladı.