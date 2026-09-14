Bilim Açıkladı: Ayağınızı Çarptığınızda Masaya Kızmanızın Sebebi Ne?
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Karanlıkta ayağınızı bir masaya çarptığınızda ilk tepkiniz genelde acıyla birlikte masaya kızmak oluyor; sanki masa bunu bilerek yapmış gibi. Bu tepki aptallık ya da sinir bozukluğu değil, insan beyninin binlerce yıldır taşıdığı gerçek bir refleks. Antik Yunan'daki Stoacı filozoflardan günümüz nörobilimine kadar birçok farklı disiplin bu davranışı açıklamaya çalıştı: Bazıları bunu bilinçten önce gelen otomatik bir tepki olarak görüyor, bazıları öfkenin güvenli bir hedefe yönlendirilmesi olarak okuyor, bazılarıysa doğrudan beynin hayatta kalma mekanizmasına bağlıyor. Peki bu kadar sıradan bir anın arkasında gerçekten bu kadar çok teori olabilir mi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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