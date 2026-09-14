Bilim Açıkladı: Ayağınızı Çarptığınızda Masaya Kızmanızın Sebebi Ne?

Karanlıkta ayağınızı bir masaya çarptığınızda ilk tepkiniz genelde acıyla birlikte masaya kızmak oluyor; sanki masa bunu bilerek yapmış gibi. Bu tepki aptallık ya da sinir bozukluğu değil, insan beyninin binlerce yıldır taşıdığı gerçek bir refleks. Antik Yunan'daki Stoacı filozoflardan günümüz nörobilimine kadar birçok farklı disiplin bu davranışı açıklamaya çalıştı: Bazıları bunu bilinçten önce gelen otomatik bir tepki olarak görüyor, bazıları öfkenin güvenli bir hedefe yönlendirilmesi olarak okuyor, bazılarıysa doğrudan beynin hayatta kalma mekanizmasına bağlıyor. Peki bu kadar sıradan bir anın arkasında gerçekten bu kadar çok teori olabilir mi?