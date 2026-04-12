article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bu Davranışlara Sahipsen Bastırılmış Öfken Var Demektir!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.04.2026 - 16:01

Öfke her zaman bağırarak ya da kırarak çıkmaz… Bazen sessizlikte, bazen gülümsemenin arkasında saklanır. Kendini “sakin biri” olarak tanımlıyor olabilirsin ama bastırılmış duygular zamanla farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu testte yer alan davranışlardan kaç tanesi sende var, dürüstçe seç… Sonuçlar sana iç dünyan hakkında düşündüğünden fazlasını söyleyecek.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Öfkeni yönetebiliyorsun!

Sen öfkeni tamamen bastıran biri değilsin. Duygularının farkındasın ve çoğu zaman onları sağlıklı bir şekilde ifade edebiliyorsun. Bu, duygusal farkındalığının yüksek olduğunu gösterir. Öfke senin için korkulacak bir şey değil, anlaşılması gereken bir sinyal. Elbette zaman zaman içinde tuttuğun şeyler olabilir ama bu durum senin genel dengeni bozacak seviyede değil. Kendini ifade etme konusunda belli bir rahatlığın var ve bu seni ilişkilerde daha açık ve anlaşılır kılıyor. Bu dengeyi koruduğun sürece hem kendinle hem de çevrenle daha sağlıklı bağlar kurmaya devam edersin. Senin avantajın, öfkeyi bastırmak yerine onu anlamaya çalışman.

Zaman zaman öfkeni bastırıyorsun!

Sen çoğu zaman sakin görünüyorsun ama bu sakinliğin altında bastırılmış duygular birikiyor olabilir. Öfkeni doğrudan ifade etmek yerine içine atmayı tercih ediyorsun. Bu da zaman zaman gerginlik, huzursuzluk ya da ani tepkiler olarak geri dönebilir. İnsanlarla çatışma yaşamamak için kendini geri çekmen, kısa vadede işe yarasa da uzun vadede seni yoruyor. Çünkü ifade edilmeyen her duygu bir şekilde kendine çıkış yolu arar. Kendine biraz daha alan tanıyıp duygularını açıkça ifade etmeyi denediğinde, bu yükün hafiflediğini fark edeceksin. Senin ihtiyacın olan şey, biraz daha dürüst ve açık bir iletişim.

İçinde biriken büyük bir öfke var!

Sen uzun süredir öfkeni bastıran birisin. Belki ortamı germemek, belki insanları kaybetmemek için kendini sürekli tutuyorsun. Ama bu durum artık içsel bir baskıya dönüşmüş durumda. İçinde biriken duygular seni zaman zaman yoruyor ve kontrol etmek zorlaşıyor. Pasif agresif davranışlar, ani tepkiler ya da içsel huzursuzluk bu bastırılmış öfkenin dışa vurumları olabilir. Sen aslında çok şey hissediyorsun ama bunu doğrudan söylemek yerine dolaylı yolları seçiyorsun. Bu noktada en önemli şey, duygularını bastırmak yerine kabul etmek. Öfke kötü bir şey değil, sadece doğru ifade edilmesi gereken bir duygu. Kendine bunu tanıdığında ciddi bir rahatlama yaşayabilirsin.

Bastırılmış öfken çok tehlikeli

Sen uzun zamandır duygularını bastırıyor ve özellikle öfkeni görmezden geliyorsun. Dışarıdan sakin, uyumlu hatta “sorunsuz” biri gibi görünebilirsin ama iç dünyanda ciddi bir birikim var. Bu birikim zaman zaman seni içten içe tüketiyor olabilir. Kendini ifade etmek yerine susmayı seçmek, kısa vadede seni koruyor gibi görünse de uzun vadede duygusal olarak yıpratıyor. Bu durum ani patlamalara, yoğun içsel streslere ya da tamamen içe kapanmaya neden olabilir. Senin için en önemli adım, duygularını bastırmak yerine onları güvenli bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek. Çünkü içinde tuttuğun her şey, aslında duyulmayı bekliyor. Ve sen bunu hak ediyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın