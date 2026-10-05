20 Kilo Veren Şebnem Bozoklu'nun Annesi Ortaya Çıktı: Benzerlikleri Şaşkına Çevirdi!

Canım Ailem ile geniş kitlelerin hayatına giren, ardından Ulan İstanbul, Şahsiyet ve daha birçok başarılı projede izlediğimiz Şebnem Bozoklu, doğal tavırları ve kendine has oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Meri karakteriyle izlediğimiz Bozoklu, bugünlerde ise son bir yılda yaşadığı büyük değişimle gündemde.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri arasında yer alan oyuncu, son bir yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Bozoklu, yaklaşık bir yıldır kendisiyle daha fazla ilgilendiğini; doktorlarıyla birlikte ilerlediği sürecin yanı sıra kardiyo ve ağırlık çalıştığını, beslenmesine de dikkat ettiğini anlattı.

Verdiği 20 kilonun ardından görünümü epey değişen Bozoklu'nun son hali kısa sürede dikkat çekerken, oyuncu yalnızca birkaç saat sonra bu kez bambaşka ve oldukça tatlı bir detayla yeniden gündemimize oturdu.