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20 Kilo Veren Şebnem Bozoklu'nun Annesi Ortaya Çıktı: Benzerlikleri Şaşkına Çevirdi!

20 Kilo Veren Şebnem Bozoklu'nun Annesi Ortaya Çıktı: Benzerlikleri Şaşkına Çevirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 19:52
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Son bir yılda verdiği 20 kiloyla değişimi dikkat çeken Şebnem Bozoklu, bugün bir kez daha sosyal medyanın gündemine geldi. Ünlü oyuncu bu kez annesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği kısa sürede yorum konusu olurken Bozoklu da gelen yorumlara kayıtsız kalmadı. Annesine ne kadar benzediğini söyleyenlere “Saçım kısayken daha çok” yanıtını verdi. Eski fotoğraflarına dönüp bakınca oyuncunun ne demek istediği de ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şebnem Bozoklu son dönemde hem kariyeri hem de yaşadığı değişimle sık sık karşımıza çıkıyor.

Şebnem Bozoklu son dönemde hem kariyeri hem de yaşadığı değişimle sık sık karşımıza çıkıyor.

Canım Ailem ile geniş kitlelerin hayatına giren, ardından Ulan İstanbul, Şahsiyet ve daha birçok başarılı projede izlediğimiz Şebnem Bozoklu, doğal tavırları ve kendine has oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı başardı. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Meri karakteriyle izlediğimiz Bozoklu, bugünlerde ise son bir yılda yaşadığı büyük değişimle gündemde.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeleri arasında yer alan oyuncu, son bir yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Bozoklu, yaklaşık bir yıldır kendisiyle daha fazla ilgilendiğini; doktorlarıyla birlikte ilerlediği sürecin yanı sıra kardiyo ve ağırlık çalıştığını, beslenmesine de dikkat ettiğini anlattı.

Verdiği 20 kilonun ardından görünümü epey değişen Bozoklu'nun son hali kısa sürede dikkat çekerken, oyuncu yalnızca birkaç saat sonra bu kez bambaşka ve oldukça tatlı bir detayla yeniden gündemimize oturdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şebnem Bozoklu'nun annesiyle verdiği poz ortaya çıkınca gözler bu kez anne-kız arasındaki benzerliğe çevrildi!

Şebnem Bozoklu'nun annesiyle verdiği poz ortaya çıkınca gözler bu kez anne-kız arasındaki benzerliğe çevrildi!

Annesiyle birlikte çekilen karesini paylaşan Şebnem Bozoklu'ya kısa sürede ikilinin birbirine ne kadar benzediğine dair yorumlar gelmeye başladı. Anne-kızın yan yana pozları sosyal medyada dikkat çekerken Bozoklu da benzerlik yorumlarından birine kayıtsız kalmadı. Annesine benzediğini söyleyenlere oyuncunun cevabı ise: “Saçım kısayken daha çok.” oldu.

Bozoklu'nun bu cevabının ardından geçmişte kısa saçlarıyla annesinin yanında verdiği pozlara dönüp bakınca ne demek istediği de daha iyi anlaşılıyor. Özellikle saçlarının kısa olduğu eski karelerde anne-kız arasındaki benzerlik daha da dikkat çekiyor. Bugün önce verdiği 20 kiloyla yaşadığı değişimi, ardından annesiyle benzerliğini konuşturan Şebnem Bozoklu, anlayacağınız gündemden düşmedi.

Anne-kızın yan yana karelerine bakınca sizce de benzerlik epey dikkat çekici değil mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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