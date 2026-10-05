20 Kilo Veren Şebnem Bozoklu'nun Annesi Ortaya Çıktı: Benzerlikleri Şaşkına Çevirdi!
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Son bir yılda verdiği 20 kiloyla değişimi dikkat çeken Şebnem Bozoklu, bugün bir kez daha sosyal medyanın gündemine geldi. Ünlü oyuncu bu kez annesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği kısa sürede yorum konusu olurken Bozoklu da gelen yorumlara kayıtsız kalmadı. Annesine ne kadar benzediğini söyleyenlere “Saçım kısayken daha çok” yanıtını verdi. Eski fotoğraflarına dönüp bakınca oyuncunun ne demek istediği de ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şebnem Bozoklu son dönemde hem kariyeri hem de yaşadığı değişimle sık sık karşımıza çıkıyor.
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Şebnem Bozoklu'nun annesiyle verdiği poz ortaya çıkınca gözler bu kez anne-kız arasındaki benzerliğe çevrildi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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