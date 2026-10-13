Bihter Kalk Büyüğün Geldi: Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusu Aşk-ı Memnu Repliğini Akıllara Getirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Çabuk dosyası kızışırken stüdyoda bir cümle sosyal medyayı salladı. Müge Anlı'nın Mehmet Çabuk'un eşi İlknur'a tek solukta yönelttiği soru, izleyicilerin aklına Aşk-ı Memnu'nun Bihter'ini getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk, 2026 yılından bu yana bulunamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu programda işlenirken, Müge Anlı'nın İlknur'a tek solukta söylediği cümle Aşk-ı Memnu'nun Bihter repliğine benzetildi.
O anları buradan izleyin, hak vereceksiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın