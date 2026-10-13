Bihter Kalk Büyüğün Geldi: Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusu Aşk-ı Memnu Repliğini Akıllara Getirdi

Osmaniyeli Mehmet Çabuk, 2016'da 27 yaşındayken ortadan kayboldu ve aradan geçen yaklaşık 10 yıldır ondan haber alınamıyor. Kız kardeşi Aynur Çabuk, abisinin izini sürmek için Müge Anlı'nın programına çıktı ve eski eşi İlknur'u, İlknur'un şimdiki eşi İbrahim Düzgün'le birlikte doğrudan suçladı.

Aynur'a göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, sonra Irak'ta olduğunu anlattı. Mehmet kaybolduktan sonra da İbrahim Düzgün'le evlenip çocuk sahibi oldu. İddiaya göre bu çocuk, hukuken hâlâ evli görünen Mehmet Çabuk'un nüfusuna kayıtlı. İbrahim Düzgün hakkında 30 yılı aşkın hapis cezası bulunduğu belirtiliyor.

Müge Anlı da İlknur'a, kayıp eşinin ailesinin yanına dönmek yerine neden Düzgün ailesinin yanında yaşamaya başladığını sordu. İlknur ise kimseyi öldürmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.