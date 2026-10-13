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Bihter Kalk Büyüğün Geldi: Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusu Aşk-ı Memnu Repliğini Akıllara Getirdi

Bihter Kalk Büyüğün Geldi: Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusu Aşk-ı Memnu Repliğini Akıllara Getirdi

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 10:23
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Çabuk dosyası kızışırken stüdyoda bir cümle sosyal medyayı salladı. Müge Anlı'nın Mehmet Çabuk'un eşi İlknur'a tek solukta yönelttiği soru, izleyicilerin aklına Aşk-ı Memnu'nun Bihter'ini getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk, 2026 yılından bu yana bulunamıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk, 2026 yılından bu yana bulunamıyor.

Osmaniyeli Mehmet Çabuk, 2016'da 27 yaşındayken ortadan kayboldu ve aradan geçen yaklaşık 10 yıldır ondan haber alınamıyor. Kız kardeşi Aynur Çabuk, abisinin izini sürmek için Müge Anlı'nın programına çıktı ve eski eşi İlknur'u, İlknur'un şimdiki eşi İbrahim Düzgün'le birlikte doğrudan suçladı.

Aynur'a göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, sonra Irak'ta olduğunu anlattı. Mehmet kaybolduktan sonra da İbrahim Düzgün'le evlenip çocuk sahibi oldu. İddiaya göre bu çocuk, hukuken hâlâ evli görünen Mehmet Çabuk'un nüfusuna kayıtlı. İbrahim Düzgün hakkında 30 yılı aşkın hapis cezası bulunduğu belirtiliyor.

Müge Anlı da İlknur'a, kayıp eşinin ailesinin yanına dönmek yerine neden Düzgün ailesinin yanında yaşamaya başladığını sordu. İlknur ise kimseyi öldürmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Konu programda işlenirken, Müge Anlı'nın İlknur'a tek solukta söylediği cümle Aşk-ı Memnu'nun Bihter repliğine benzetildi.

Konu programda işlenirken, Müge Anlı'nın İlknur'a tek solukta söylediği cümle Aşk-ı Memnu'nun Bihter repliğine benzetildi.

Programda Mehmet'in kaybına dair iddiaların yanı sıra, Müge Anlı'nın İlknur'a yönelttiği uzun soru gündem oldu. Müge Anlı tek seferde, 'İlknur'cuğum, 2,5 yaşında çocuğunla cezaevine girmiş bir adamın başka bir şehirde yaşayan annesinin yanına giderken, o adamın hangi cezadan dolayı cezaevinde olduğunu merak etmeden mi gitti?' cümlesini kurunca akıllara Aşk-ı Memnu Bihter'in meşhur cümlesi geldi.

Bir X kullanıcısı videoyu 'Bihter kalk büyüğün geldi' notuyla paylaşınca benzetme hızla yayıldı. Çünkü cümlenin kuruluşu, Aşk-ı Memnu'nun Bihter'inin ikonik repliğini akıllara getiriyor: 'Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama...'

O anları buradan izleyin, hak vereceksiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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