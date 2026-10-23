Söke Ovasındaki Boş Mezar 23 Yıldır Sır: Müge Anlı'daki Elife Doğrul Olayında Kilit Tanık O Geceyi Anlattı!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta açılan Elife Doğrul dosyası, 23 yıldır yanıt bekleyen soruları yeniden gündemin ortasına taşıdı. 2003'te Aydın'ın Söke ilçesinde izi kaybolan iki çocuk annesinin kızı Hülya Yıldız, annesine ne olduğunu öğrenmek için stüdyoya geldi. Canlı yayında art arda çarpıcı iddialar dile getirilirken suçlamaların odağındaki isim de telefonla bağlanarak sessizliğini bozdu.
Elife Doğrul, 2003'te Söke'de kaybolduğunda 24 yaşındaydı ve iki çocuk annesiydi.
Muhammed Baycu, 15 yaşındayken Söke ovasında kendisine gece vakti bir çukur kazdırıldığını anlattı.
Metin Musacalı, telefonla bağlandığı canlı yayında tüm suçlamaları reddedip Elife Doğrul'u sağ bıraktığını savundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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