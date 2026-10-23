Söke Ovasındaki Boş Mezar 23 Yıldır Sır: Müge Anlı'daki Elife Doğrul Olayında Kilit Tanık O Geceyi Anlattı!

Elife Doğrul, eşi Talip Musacalı'dan ayrıldıktan sonra Söke'deki hayatını geride bırakıp Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesinin yanına yerleşmişti. Kızı Hülya Yıldız'ın anlattığına göre 24 yaşındaki genç anne, bir gün eski eşinin ağabeyi Metin Musacalı'nın arabasına bindi ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Annesi kaybolduğunda henüz 6 yaşında olan Hülya, amcasının Elife'yi bıraktığı yeri herkese farklı anlattığını, kimine Aydın otogarı, kimine Germencik'te bir yol kenarı dediğini öne sürdü.

Yıllar içinde dosyaya eklenen ayrıntılar da soru işaretlerini büyüttü. Hülya Yıldız, kayıptan sonra Söke ovasında boş bir mezar bulunduğunu, 2005'teki muhtarlık seçiminde annesinin adına imza atılarak oy kullanıldığını ve ailesinin, Metin Musacalı'nın eski sevgilisi İlknur aracılığıyla yapıldığı iddia edilen telefonlarla Elife'nin İstanbul ya da İzmir'de görüldüğü yönünde haberler aldığını anlattı. Bu iddiaların hiçbiri bugüne kadar resmi makamlarca doğrulanmadı, ancak programa katılan tanığın anlattıkları boş mezarla ilgili soruları yeniden masaya yatırdı.