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Kokmasın Diye Domuz Beslemiş: Müge Anlı'da Çözülen Mehmet Çabuk Cinayetinde Bahçedeki Sır Ortaya Çıktı!

Kokmasın Diye Domuz Beslemiş: Müge Anlı'da Çözülen Mehmet Çabuk Cinayetinde Bahçedeki Sır Ortaya Çıktı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 12:02
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıllık düğüm sonunda çözüldü. Eski eş İlknur Düzgün'ün canlı yayındaki sözlerinin ardından bu kez cezaevindeki İbrahim Düzgün konuştu. Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesinin ardından Çabuk'un cenazesini bulma çalışmaları evin bahçesinde başladı.

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Mehmet Çabuk, 2016'da Osmaniye'de 27 yaşında, bir çocuk babasıyken iz bırakmadan kaybolmuştu.

Mehmet Çabuk, 2016'da Osmaniye'de 27 yaşında, bir çocuk babasıyken iz bırakmadan kaybolmuştu.

Hikâye 2016'ya uzanıyor. 27 yaşındaki Mehmet Çabuk, bir gün ailesiyle yaşadığı Osmaniye'den ortadan kayboldu ve ondan bir daha haber alınamadı. Ağabeyiyle yaklaşık iki yıl küs kalan kız kardeşi Aynur Çabuk, izini sürmeye başlayınca tuhaf cevaplarla karşılaştı. Yengesi İlknur Düzgün, Mehmet'i soranlara bir Kıbrıs'ta, bir Irak'ta olduğunu, hatta varlıklı bir kadınla yurt dışına kaçtığını anlatıyordu.

Aynur'un şüpheleri, İlknur'un İbrahim Düzgün'le çekilmiş düğün fotoğraflarını görünce iyice büyüdü ve dosya Müge Anlı'ya taşındı. Programda öne sürülen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim'le Mehmet'in resmi eşiyken düğün yaptı. Bu birliktelikten doğan çocuk da kayıp eşin nüfusuna yazıldı. İşin içinde bir de kimlik meselesi var: Birçok suçtan hüküm giyen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

İbrahim Düzgün itirafında 27 Ocak'ta Mehmet Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu anlattı.

İbrahim Düzgün itirafında 27 Ocak'ta Mehmet Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu anlattı.

15 Ekim'deki yayında İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini söyleyip cezaevindeki eşini işaret etmişti. Olayla ilgisi olmadığını, İbrahim'in kendisine Mehmet'in yurt dışına gittiğini söylediğini savunan İlknur ve kayınvalidesi Selma Düzgün, yayının hemen ardından gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da programdaki açıklamaları ihbar kabul etti.

Asıl bomba 16 Ekim'deki yayında patladı. Müge Anlı sözü Aynur Çabuk'a çevirdi ve İbrahim Düzgün'ün cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. Muhabir Hüseyin Coşkun'un aktardığına göre Düzgün, bahçenin kazılacağını sezince öğleden sonra cezaevi savcısına başvurup Cinayet Büro ile görüşmek istedi. Jandarma eşliğinde götürüldüğü savcılıkta da aynı şeyleri anlattı.

Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye kendisinin getirdiğini söyledi. İfadesinde şu sözleri kullandı: '27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm.' Müge Anlı'nın altını çizdiği bir detay da vardı. Düzgün, itirafında İlknur'un adını hiç anmadı. Gözyaşlarını tutamayan Aynur'un stüdyodaki tek cevabı 'Sağ olun' oldu.

Cezaevinden getirilen İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u gömdüğü yer olarak kömürlüğün yanını gösterdi.

Cezaevinden getirilen İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u gömdüğü yer olarak kömürlüğün yanını gösterdi.

İtirafın ardından Düzgün, cezaevi aracıyla ve sıkı güvenlik önlemleri altında Osmaniye Akyar Mahallesi'ndeki eve getirildi. Ev, annesi Selma Düzgün'e ait ve aile yıllarca burada yaşadı. Jandarma ve polisin nezaretinde Cumhuriyet Savcısı'na yer gösteren Düzgün, kömürlük olarak kullanılan kapalı alanın hemen yanını işaret etti.

Kazı yapılan nokta, programa bağlanan gizli tanığın tarif ettiği betonlu alanın hemen yanındaki parke taşlı bölüm. O tanık, evin arkasının 'havuz yapılacak' denilerek kazıldığını, üstüne beton döküldüğünü, sonra da bahçede domuz beslendiğini iddia etmişti. Programda bunun cesedin kokusunu bastırmak için yapıldığı öne sürüldü. İlknur Düzgün ise domuz beslendiğini ilk kez duyduğunu söyleyip iddiaları reddetti.

Dosyada konuşulan bir detay daha var: İddiaya göre çiftin düğünü, cesedin gömülü olduğu bahçede yapıldı. Savcı ve Cinayet Büro ekiplerinin başında olduğu çalışmalara bir iş makinesi de katıldı. Mehmet Çabuk'un kemiklerine henüz ulaşılamadı, ekipler Düzgün'ün gösterdiği noktada kazıyı sürdürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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