Kokmasın Diye Domuz Beslemiş: Müge Anlı'da Çözülen Mehmet Çabuk Cinayetinde Bahçedeki Sır Ortaya Çıktı!

Hikâye 2016'ya uzanıyor. 27 yaşındaki Mehmet Çabuk, bir gün ailesiyle yaşadığı Osmaniye'den ortadan kayboldu ve ondan bir daha haber alınamadı. Ağabeyiyle yaklaşık iki yıl küs kalan kız kardeşi Aynur Çabuk, izini sürmeye başlayınca tuhaf cevaplarla karşılaştı. Yengesi İlknur Düzgün, Mehmet'i soranlara bir Kıbrıs'ta, bir Irak'ta olduğunu, hatta varlıklı bir kadınla yurt dışına kaçtığını anlatıyordu.

Aynur'un şüpheleri, İlknur'un İbrahim Düzgün'le çekilmiş düğün fotoğraflarını görünce iyice büyüdü ve dosya Müge Anlı'ya taşındı. Programda öne sürülen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim'le Mehmet'in resmi eşiyken düğün yaptı. Bu birliktelikten doğan çocuk da kayıp eşin nüfusuna yazıldı. İşin içinde bir de kimlik meselesi var: Birçok suçtan hüküm giyen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.