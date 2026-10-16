Kokmasın Diye Domuz Beslemiş: Müge Anlı'da Çözülen Mehmet Çabuk Cinayetinde Bahçedeki Sır Ortaya Çıktı!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıllık düğüm sonunda çözüldü. Eski eş İlknur Düzgün'ün canlı yayındaki sözlerinin ardından bu kez cezaevindeki İbrahim Düzgün konuştu. Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesinin ardından Çabuk'un cenazesini bulma çalışmaları evin bahçesinde başladı.
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Mehmet Çabuk, 2016'da Osmaniye'de 27 yaşında, bir çocuk babasıyken iz bırakmadan kaybolmuştu.
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İbrahim Düzgün itirafında 27 Ocak'ta Mehmet Çabuk'un başına sert bir cisimle vurduğunu anlattı.
Cezaevinden getirilen İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u gömdüğü yer olarak kömürlüğün yanını gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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