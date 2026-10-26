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Fransa'da Uber Eats Kuryelerinin Çoklu Telefonla Ücretleri Yükselttiği İddia Edildi

Fransa'da Uber Eats Kuryelerinin Çoklu Telefonla Ücretleri Yükselttiği İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 12:00

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Fransa'da Uber Eats kuryelerinin, düşük ücretli siparişleri topluca reddetmek için birden fazla telefon kullandığı iddia edildi. İddiaya göre kuryeler aynı anda çok sayıda telefondan uygulamaya bağlanıyor ve ücretini az buldukları teslimatları hep birlikte geri çeviriyor. Bu durumda uygulamanın algoritması, siparişlerin kabul edilmesi için teslimat ücretini yükseltiyor. İddia edilen rakam, teslimat başına 15 euro ve üzeri. Konu X'te paylaşılan kısa bir videoyla gündeme geldi. Fransa'daki Uber Eats kuryeleri, 2023'te şirketin yeni ücret hesaplama sistemine tepki göstererek grev yapmıştı. Platform işçilerinin algoritmayla belirlenen ücretlere karşı geliştirdiği yöntemler o günden beri sık sık tartışılıyor. Paylaşım yurt dışında da geniş ilgi gördü. Altına yazılan tepkilerin büyük kısmı kuryelere destek veriyor.

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"Sendikal örgütlenmenin başlangıçları."

"Sendikal örgütlenmenin başlangıçları."
twitter.com

"Kaynaklarını ortak kullanıp yaptıkları işe daha adil bir ücret almak mı? Hmm, fena değil."

"Kaynaklarını ortak kullanıp yaptıkları işe daha adil bir ücret almak mı? Hmm, fena değil."
twitter.com

"Tamam, güzel. İşçilerin daha iyi ücret için örgütlenmesi, olabilecek en havalı ikinci şey."

"Tamam, güzel. İşçilerin daha iyi ücret için örgütlenmesi, olabilecek en havalı ikinci şey."
twitter.com

"İşçiler sendikaya hasret."

"İşçiler sendikaya hasret."
twitter.com

"Boston'daki başka Uber şoförleri var mı, takılalım."

"Boston'daki başka Uber şoförleri var mı, takılalım."
twitter.com
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"Bu sefer haklılar. Uber onları sömürüyor, Macron'un himayesinde organize bir dolandırıcılık bu."

"Bu sefer haklılar. Uber onları sömürüyor, Macron'un himayesinde organize bir dolandırıcılık bu."
twitter.com

Yürekler kuryelerle.

Yürekler kuryelerle.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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