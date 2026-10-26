Fransa'da Uber Eats Kuryelerinin Çoklu Telefonla Ücretleri Yükselttiği İddia Edildi

Fransa'da Uber Eats kuryelerinin, düşük ücretli siparişleri topluca reddetmek için birden fazla telefon kullandığı iddia edildi. İddiaya göre kuryeler aynı anda çok sayıda telefondan uygulamaya bağlanıyor ve ücretini az buldukları teslimatları hep birlikte geri çeviriyor. Bu durumda uygulamanın algoritması, siparişlerin kabul edilmesi için teslimat ücretini yükseltiyor. İddia edilen rakam, teslimat başına 15 euro ve üzeri. Konu X'te paylaşılan kısa bir videoyla gündeme geldi. Fransa'daki Uber Eats kuryeleri, 2023'te şirketin yeni ücret hesaplama sistemine tepki göstererek grev yapmıştı. Platform işçilerinin algoritmayla belirlenen ücretlere karşı geliştirdiği yöntemler o günden beri sık sık tartışılıyor. Paylaşım yurt dışında da geniş ilgi gördü. Altına yazılan tepkilerin büyük kısmı kuryelere destek veriyor.