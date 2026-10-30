Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı: 30 Ekim'de (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

MGM'nin günlük tahmin raporuna göre Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır ve Mardin'de sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Siirt ve Şanlıurfa'da da sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.