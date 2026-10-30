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Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı: 30 Ekim'de (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı: 30 Ekim'de (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

İstanbul hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 08:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim Cuma günü için Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki bugün yağmur var mı? Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Bugün hava nasıl? 

İşte detaylar.

MGM

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Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'nin 30 Ekim Cuma günü için sarı kodlu uyarı verdiği 25 il şöyle:

NOT: Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Bugün Hangi İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor?

Bugün Hangi İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor?

MGM'nin günlük tahmin raporuna göre Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır ve Mardin'de sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Siirt ve Şanlıurfa'da da sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?

Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?

MGM'nin il tahminlerine göre büyük şehirlerde hava durumu şöyle:

  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük 14, en yüksek 17 derece.

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı. En düşük 8, en yüksek 15 derece.

  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu. En düşük 14, en yüksek 21 derece.

  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu. En düşük 14, en yüksek 23 derece.

  • Adana: Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam kuvvetli. En düşük 14, en yüksek 23 derece.

  • Diyarbakır: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli. En düşük 11, en yüksek 18 derece.

Sıcaklıklar Düşüyor, Denizlerde Fırtına Bekleniyor

Sıcaklıklar Düşüyor, Denizlerde Fırtına Bekleniyor

Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artması, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Denizlerde Fırtına Uyarısı:

MGM'ye göre Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Deniz yoluyla seyahat edecekler için güncel uyarıları takip etmekte fayda var.

MGM; ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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