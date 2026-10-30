Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı: 30 Ekim'de (Bugün) Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim Cuma günü için Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki bugün yağmur var mı? Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Bugün hava nasıl?
İşte detaylar.
Meteoroloji'den 25 İle Sarı Kodlu Uyarı
Bugün Hangi İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor?
Büyük Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?
Sıcaklıklar Düşüyor, Denizlerde Fırtına Bekleniyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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