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Sağanak İstanbul'u Yine Vurdu: İki İlçede Yol Çöktü, Metro Seferleri Durdu, Sokaklar Göle Döndü

Sağanak İstanbul'u Yine Vurdu: İki İlçede Yol Çöktü, Metro Seferleri Durdu, Sokaklar Göle Döndü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 07:30
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İstanbul Valiliği'nin radar verilerine dayanarak yaptığı 2 saatlik kuvvetli sağanak uyarısının ardından 2 Kasım akşamı kent genelinde şiddetli yağış etkili oldu. Esenyurt ve Ümraniye'de yollar çöktü, M3 ve M9 metro hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle seferler yapılamadı, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Üsküdar'dan Eyüpsultan'a pek çok ilçede caddeler su altında kaldı.

Kaynak: İHA, AA

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Sağanağın ardından yol çöktü, oluşan çukur güvenlik şeritleriyle çevrildi.

Sağanağın ardından yol çöktü, oluşan çukur güvenlik şeritleriyle çevrildi.

İstanbul Valiliği, 2 Kasım akşamı radar verilerine dayanarak kent çevrelerinde 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmuş, sel ve su baskınına karşı dikkatli olunmasını istemişti. Uyarının ardından yağış kente bir anda yüklendi.

Esenyurt'ta bir yol çöktü. Ümraniye Çakmak Mahallesi'ndeki Baraj Sokak'ta da zemin çöktü ve açılan çukura bir otomobil düştü. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde ise bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı, güvenlik bariyerleri inşaatın temeline devrildi. Yağış sürdüğü için çöken noktalardan birinde çukurun genişlediği, ekiplerin çevreye güvenlik şeridi çekip trafiği kontrollü şekilde akıttığı belirtildi.

Esenyurt'ta seyir halindeki taksi çukura düştü, çevredekiler aracı kurtarmak için seferber oldu.

Esenyurt'ta seyir halindeki taksi çukura düştü, çevredekiler aracı kurtarmak için seferber oldu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir kavşakta çöken yola, seyir halindeki ticari bir taksi girdi. Çukuru fark edemeyen sürücü, aracıyla birlikte oluşan boşluğa düştü.

İhbar üzerine polis, zabıta ve belediye ekipleri bölgeye gitti. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar taksiyi çukurdan çıkarmak için yardım etti. Araçta maddi hasar oluştu, yaralanan olmadığı bildirildi. Çukurun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Üsküdar'dan Eyüpsultan'a caddeler su altında kaldı, trafik durma noktasına geldi.

Üsküdar'dan Eyüpsultan'a caddeler su altında kaldı, trafik durma noktasına geldi.

Yağışın ardından Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da caddeler su altında kaldı. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı.

Eyüpsultan'da tarihi meydan ve çevresindeki yollar kısa sürede suyla kaplandı, taşan rögarlar nedeniyle su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi. Küçükçekmece'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken araç trafiği durma noktasına geldi. Aynı ilçedeki Nakkaş Deresi'nin debisi de yükseldi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina saçaklarının altına sığındı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina saçaklarının altına sığındı.

Yenibosna'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve bina saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Herkes aynı telaşı yaşamadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar ve turistler, yağmura rağmen gezmeye devam etti. Ümraniye'de ise bazı binalarda elektrik kesildi.

Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü, iki metro hattında seferler durdu.

Gökyüzünde art arda şimşekler çakarken Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Çamlıca Kulesi'ne de yıldırım isabet etti. Finans Merkezi'ne yıldırım düştüğü anlar çevredeki kameralara yansıdı.

Yağışın yol açtığı enerji kesintisi nedeniyle M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında seferler yapılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın sürmesi, sıcaklıkların ise 14 ile 19 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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