Sağanak İstanbul'u Yine Vurdu: İki İlçede Yol Çöktü, Metro Seferleri Durdu, Sokaklar Göle Döndü
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İstanbul Valiliği'nin radar verilerine dayanarak yaptığı 2 saatlik kuvvetli sağanak uyarısının ardından 2 Kasım akşamı kent genelinde şiddetli yağış etkili oldu. Esenyurt ve Ümraniye'de yollar çöktü, M3 ve M9 metro hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle seferler yapılamadı, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Üsküdar'dan Eyüpsultan'a pek çok ilçede caddeler su altında kaldı.
Kaynak: İHA, AA
Sağanağın ardından yol çöktü, oluşan çukur güvenlik şeritleriyle çevrildi.
Esenyurt'ta seyir halindeki taksi çukura düştü, çevredekiler aracı kurtarmak için seferber oldu.
Üsküdar'dan Eyüpsultan'a caddeler su altında kaldı, trafik durma noktasına geldi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve bina saçaklarının altına sığındı.
Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü, iki metro hattında seferler durdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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