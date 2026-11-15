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Kış Öncesi Doğalgazda Yeni Düzenleme: Kasım ve Aralık Ayı Limitleri Değişti

Kış Öncesi Doğalgazda Yeni Düzenleme: Kasım ve Aralık Ayı Limitleri Değişti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 11:25
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Doğalgazda bu kış ilk kez uygulanan kademe sisteminde kasım ve aralık limitleri artırıldı. Düzenlemeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarken, 100 metreküp kullanan bir hane 900 TL daha az ödeyecek.

İşte detaylar...

Kaynak: Sabah / Barış Şimşek

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Ekim ayında kademeye takılan abone sayısı beklenenin üzerinde çıktı.

Ekim ayında kademeye takılan abone sayısı beklenenin üzerinde çıktı.

Ekim tüketimlerini içeren faturalar bu ay gelmeye başlayınca, kademeyi aşan konut sayısının beklenenden fazla olduğu görüldü. Kademeyi aşanlara destek ödenmediği için faturalar bir anda ikiye katlanıyor.

Bu durumun kasım ve aralıkta ciddi sorun yaratabileceği değerlendirilince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı BOTAŞ iki ayın limitlerini yeniden belirledi.

Desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıktı.

Desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıktı.

Türkiye'deki 21,8 milyon doğalgaz abonesinden kademe uygulamasından etkilenecek olanların sayısı 1,8 milyona indi. Kışı daha soğuk geçiren illerde limitler ortalama 300 metreküp artırıldı. Bazı illerde yeni kasım ve aralık limitleri şöyle:

  • İstanbul: 136,01 ve 259,35 metreküp (eskisi 101,71 ve 198,12)

  • Ankara: 283,73 ve 420 metreküp (eskisi 161,63 ve 284,25)

  • İzmir: 67,97 ve 196,23 metreküp

  • Erzurum: 507,05 ve 696,94 metreküp (eskisi 190,61 ve 319,60)

  • Diyarbakır: 239,16 ve 415,54 metreküp (eskisi 74,62 ve 256,18)

Kademeyi aşanlar metreküp başına yaklaşık 9 TL daha fazla ödüyor.

Kademeyi aşanlar metreküp başına yaklaşık 9 TL daha fazla ödüyor.

Vergiler ve sistem kullanım bedeliyle birlikte faturaya yansıyan metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de ise 26,73 TL. Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz, desteklemeli fiyat uygulanıyor.

Yeni limitlerle İstanbul'da kasımda 100 metreküp tüketen bir haneye 2 bin 700 TL yerine bin 800 TL fatura gelecek.

Kademeye takılmamak için basit önlemler tüketimi azaltıyor.

Kademeye takılmamak için basit önlemler tüketimi azaltıyor.

Basit uygulamalarla doğalgaz tüketimini yüzde 15-20 azaltmak mümkün. Kombi ve tesisatın bakımını belli aralıklarla yetkili firmalara yaptırmak, evdeki ısının dışarı kaçmasını önlemek bunların başında geliyor.

Isı yalıtımlı camlar ve bina mantolaması da fark yaratıyor. Gündüz güneş alan odalarda perdeleri açık tutmak ise evin doğal yoldan ısınmasına yardımcı oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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