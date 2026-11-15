Kış Öncesi Doğalgazda Yeni Düzenleme: Kasım ve Aralık Ayı Limitleri Değişti
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Doğalgazda bu kış ilk kez uygulanan kademe sisteminde kasım ve aralık limitleri artırıldı. Düzenlemeyle desteklenen abone sayısı 20 milyona çıkarken, 100 metreküp kullanan bir hane 900 TL daha az ödeyecek.
İşte detaylar...
Ekim ayında kademeye takılan abone sayısı beklenenin üzerinde çıktı.
Desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıktı.
Kademeyi aşanlar metreküp başına yaklaşık 9 TL daha fazla ödüyor.
Kademeye takılmamak için basit önlemler tüketimi azaltıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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