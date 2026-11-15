İstanbul'un Barajında Alışılmadık Görüntü: Mavi Renkli Su Akıyor

Tahirçeoğulları, mavi suyun balıkları ve tarımı tehdit ettiğini söyledi. Çocukluklarından beri barajdan oltayla balık tutup yediklerini, bölgeye piknik yapmaya gelenler de olduğunu anlattı.

İSKİ’nin müdahale ettiğini belirten Tahirçeoğulları, bölgenin daha önce su havzası olarak koruma altına alındığını ve kanal döşendiğini hatırlattı. Tahirçeoğulları, “Onun arıtmasını yapsınlar, düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var, zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz” diye konuştu.