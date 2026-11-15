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İstanbul'un Barajında Alışılmadık Görüntü: Mavi Renkli Su Akıyor

İstanbul'un Barajında Alışılmadık Görüntü: Mavi Renkli Su Akıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 12:24
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İstanbul Sultangazi’de, tekstil ve kot yıkama atölyelerinden geldiği öne sürülen mavi renkli bir atık su Alibeyköy Barajı’na akıyor. Yıllardır barajdan balık tutan bölge sakinleri, suyun hem canlılara hem de tarıma zarar verdiğini düşünüyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Mavi su, Cebeci Mahallesi’ndeki Habipler bölgesinden geliyor.

Mavi su, Cebeci Mahallesi’ndeki Habipler bölgesinden geliyor.

Bölge sakinlerine göre mavi su, Habipler’deki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklanıyor ve zaman zaman baraja akıyor. Cebeci’de yaşayan Ahmet Tahirçeoğulları, suyun baraja akmasını istemediklerini söyledi.

Tahirçeoğulları, Alibeyköy Barajı’nda balıkların yaşadığını ve yıllardır orada balık tuttuklarını belirterek, “Bu su bütün İstanbul için de kullanılıyor. O suyun barajımıza akmasını istemiyoruz” dedi.

“Balıkları çocukluğumuzdan beri tutup yiyoruz”

“Balıkları çocukluğumuzdan beri tutup yiyoruz”

Tahirçeoğulları, mavi suyun balıkları ve tarımı tehdit ettiğini söyledi. Çocukluklarından beri barajdan oltayla balık tutup yediklerini, bölgeye piknik yapmaya gelenler de olduğunu anlattı.

İSKİ’nin müdahale ettiğini belirten Tahirçeoğulları, bölgenin daha önce su havzası olarak koruma altına alındığını ve kanal döşendiğini hatırlattı. Tahirçeoğulları, “Onun arıtmasını yapsınlar, düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var, zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz” diye konuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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