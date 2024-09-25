Gazeteci Emrullah Erdinç, Polis Şeyda'yı Şehit Eden Suç Makinesinin Karakoldan Nasıl Kaçtığını Açıkladı
Gazeteci Emrullah Erdinç, Polis Şeyda'yı Şehit Eden Suç Makinesinin Karakoldan Nasıl Kaçtığını Açıkladı
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve günlerdir konuştuğu olayda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçit karakoldan kaçması epeyce konuşulmuştu. Konuya ilişkin gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç bir detay paylaştı.
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Edinilen bilgiye göre, Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçit karakoldan kaçmıştı.
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Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre Geçit, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı. Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Olayda, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin 43 annesi P.G. de yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olaya ilişkin yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçit'in karakoldan nasıl kaçtığını açıkladı.
Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erdinç videoda gözaltına alınarak karakola getirilen Yunus Emre Geçit'in annesinin karakola gelerek yemek getirdiğini söyledi. ''Burası çok önemli'' diyerek ihmaller zincirini anlatmaya başlayan gazeteci Erdinç ''Yunus Emre Geçit, kelepçesiz bir şekilde annesiyle birlikte avluya çıkartılıyor. Yemeğini yiyen Yunus Emre, annesini orada bırakarak avludan atlayarak kaçıyor'' dedi.
İşte o anlar:
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