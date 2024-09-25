Gazeteci Emrullah Erdinç, Polis Şeyda'yı Şehit Eden Suç Makinesinin Karakoldan Nasıl Kaçtığını Açıkladı

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve günlerdir konuştuğu olayda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçit karakoldan kaçması epeyce konuşulmuştu. Konuya ilişkin gazeteci Emrullah Erdinç, korkunç bir detay paylaştı.