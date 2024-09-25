Feci Olay! Testi Hızlı Çözdü Diye Oğlunu Dövdü: Baba Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı
Feci Olay! Testi Hızlı Çözdü Diye Oğlunu Dövdü: Baba Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akılalmaz feci bir olay yaşandı. Ders çalışırken bir testi hızlı çözdü diye oğlunu dövdü. O anlar cep telefonu ile görüntülenince baba gözaltına alındı. Çocuk ise ise hemen koruma altına alındı.
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde meydana geldi.
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İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Baba C.O'nun soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları hızlı bitirdiğine inanmadığı için dövdüğünü tespit etti. Polis baba C.O’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Darbedilen çocuk devlet tarafından korumaya alındı. Babanın oğlunu darbettiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İşte o anlar:
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