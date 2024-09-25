Feci Olay! Testi Hızlı Çözdü Diye Oğlunu Dövdü: Baba Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde akılalmaz feci bir olay yaşandı. Ders çalışırken bir testi hızlı çözdü diye oğlunu dövdü. O anlar cep telefonu ile görüntülenince baba gözaltına alındı. Çocuk ise ise hemen koruma altına alındı.