Cinsel Saldırıdan Ceza Almıştı: Belediye Başkanı ve Oğlu Terminalde Tekme Tokat Kavga Etti
Cinsel Saldırıdan Ceza Almıştı: Belediye Başkanı ve Oğlu Terminalde Tekme Tokat Kavga Etti
Terminalde ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ile oğlu Necmi Demirtaş, yolcu terminalinde, husumetli olduğu 19 yaşındaki Abdurrahman G. ve 49 yaşındaki babası Oğuz G. ile tekme tokat kavga etti.
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İYİ Partili Belediye Başkanı Demirtaş, daha önce de cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı.
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18 Eylül günü Ereğli şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, belediye personeli ile birlikte Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş terminale geldi.
Başkan ve oğlu, husumetli oldukları Oğuz G. ve oğlu Abdurrahman G.’yi görünce tekrar kavga etti. O anlar terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavga sonrası Başkan Demirtaş ve oğlu terminalden ayrılırken, yaralanan baba- oğul ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra taraflar birbirinden şikayetçi olunca Başkan Demirtaş, oğlu Necmi Demirtaş’ın ifadelerine başvuruldu. Başkan ve oğlu serbest bırakıldı.
İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırım ve ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulanıp 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
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İşte o anlar:
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her yerdeler,ne kadar liyakatsiz bir düzen kurduysa bu hükümet artık hiç bir şeye şaşırmıyorum.😡🤮🤮🤮👎