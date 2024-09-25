Cinsel Saldırıdan Ceza Almıştı: Belediye Başkanı ve Oğlu Terminalde Tekme Tokat Kavga Etti

Terminalde ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belde Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Gökhan Demirtaş ile oğlu Necmi Demirtaş, yolcu terminalinde, husumetli olduğu 19 yaşındaki Abdurrahman G. ve 49 yaşındaki babası Oğuz G. ile tekme tokat kavga etti.