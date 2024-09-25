"Okula Gidiyorum" Diye Evden Çıkan 15 Yaşındaki Yüsra Yavuz'dan Haber Alınamıyor

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan 3 gündür haber alınamıyor. Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, 'Okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz'' dedi.