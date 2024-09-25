"Okula Gidiyorum" Diye Evden Çıkan 15 Yaşındaki Yüsra Yavuz'dan Haber Alınamıyor
"Okula Gidiyorum" Diye Evden Çıkan 15 Yaşındaki Yüsra Yavuz'dan Haber Alınamıyor
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan 3 gündür haber alınamıyor. Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, 'Okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz'' dedi.
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Bir haberi daha geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz 23 Eylül pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı.
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Kızlarından o günden beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
Olaya ilişkin şüphelendiği kişiyi açıklayan Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, “Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz” diye konuştu.
''Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor''
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Bı an önce çıkar gelirsin umarım çocuğum..
Aynı şeyi niye iki kez yazdınız? Tek seferde anlamıyor muyuz?
hakikatten biz sizler GİBİ SAL-AK değiliz neden her kısa haberde tekrar tekrar yazıyorsunuz.alooo onedio editörleri yokmu sesimizi duyan yuh diyorum.😡👎👎😡