Bakan Yusuf Tekin'e Hakaret Eden Öğretmen Hesabını Kapattı: "Yusuf Tekin İstediği Kadar Anırsın Gazze Diye..."
Bakan Yusuf Tekin'e Hakaret Eden Öğretmen Hesabını Kapattı: "Yusuf Tekin İstediği Kadar Anırsın Gazze Diye..."
Öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi sosyal medya hesabından 'Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar...' diyerek paylaşım yaptı. Bu paylaşımdan hemen sonra öğretmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özür diledi. Özür paylaşımını alıntılayan Bakan Tekin ise, 'Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun...' diyerek yanıt verdi.
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Bu olaylar sonrası öğretmenin hesabını kapatması ise dikkat çekti.
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Öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi sosyal medya hesabından "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." diyerek paylaşımda bulundu. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, sosyal medyada tartışma çıktı.
Kısa bir süre sonra paylaşımı yapan kişi, Bakan Tekin'den özür diledi. Özrü alıntılayan Bakan Yusuf Tekin ise, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." diyerek yanıt verdi.
Bakan Tekin'in yanıtından sonra öğretmen, hesabını kapattı. İşte o paylaşım:
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