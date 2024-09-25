Yok Artık Dedirten Olay: Üniversite, Erasmus Ödeneğiyle Mobilya Takımı Almış
Yok Artık Dedirten Olay: Üniversite, Erasmus Ödeneğiyle Mobilya Takımı Almış
Sayıştay raporlarıyla birlikte usulsüz harcamalar gündeme geldi. Sayıştay raporunda Batman Üniversitesi hakkında dikkat çeken bir harcama yer aldı. Rapora göre Batman Üniversitesi, Erasmus programı için ayrılan 4 bin 350 Euro’luk ödeneği mobilya alımında kullandı. Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, raporda, bu harcamanın Erasmus el kitabında yer alan kurallara aykırı olduğu ve hibenin öğrenci ve personel hareketliliği ile ilgisiz olduğu kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batman Üniversitesi'ndeki usulsüz harcamalar Sayıştay raporuyla gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batman Üniversitesi’nde, Erasmus programı için ayrılan ödenekten mobilya alındığı Sayıştay raporlarında yer aldı. 2023 Sayıştay raporuna göre, üniversite 4 bin 350 Euro’yu mobilya alımı için harcadı.
Erasmus kurumsal destek hibesinin kurallara uygun olmayan bir şekilde harcandığının belirtildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın