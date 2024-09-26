Polise Silah Çekip Tehdit Eden 2 Kişi Serbest Bırakıldı: "Seni Yazdım"
Polise Silah Çekip Tehdit Eden 2 Kişi Serbest Bırakıldı: "Seni Yazdım"
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Polis Şeyda Yılmaz'ın bir suç makinesi tarafından şehit edilmesi sonrası yurdun dört bir yanından polise yönelik şiddet haberleri gelmeye başladı.
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Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden biri polis ekiplerine silah çekerken, diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
Olayda polis ile vatandaş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında 2 polis memuru yaralandı, şüpheliler ise gözaltına alındı. T.D. ve M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelilerin polis ekiplerine tabanca çekerek direndiği anlar, yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine şüpheliler, yeniden gözaltına alındı. İşte o anlar:
İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan katil zanlısı Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Bu olay sonrası suç makinesi daha Ordu'dan çıktı. 'Dur' ihtarına uymayan ve suç kaydı bulunan motosiklet sürücüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu.
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