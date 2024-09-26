Aileler Tedirgin: Bahçede Oyun Oynayan Çocuklara Para Verip, ‘Çok Tatlısınız’ Diyen Şüpheli Aranıyor!
Aileler Tedirgin: Bahçede Oyun Oynayan Çocuklara Para Verip, ‘Çok Tatlısınız’ Diyen Şüpheli Aranıyor!
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Olay, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde 22 Eylül’de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişi, Emre Apartmanı’nın bahçesinde oynayan 6 yaşındaki 3 çocuğa dikkat kesildi.
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Yeniden apartmanın önüne gelen şüpheli şahıs, çocukları yanına çağırıp 10’ar lira vererek, “Annem çok hasta, onun için dua edin” dedi. Çocuklardan biri, parayı alırken, diğer iki çocuk ise parayı almadı. Şüpheli bir süre çocuklarla konuşup, “Çok tatlısınız” diyerek, oradan ayrıldı.
Bahçede oynayan çocuklara bakarken birkaç dakikalığına markete giden baba Mehmet Fatih G., her şeyin kendisi marketteyken yaşandığını söyledi. "Birkaç sokak ileride market var, oraya gittim. O sırada çocuklar oynuyordu. Yaklaşık 5 dakika sonra döndüğümde, kalabalığı gördüm'' diyen baba Mehmet Fatih G., sözlerine şöyle devam etti: ''Çocuklardan olayı öğrendim. Hemen kamera görüntülerine baktık ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Çocuklara bakarak sokaktan geçiyor, sonra geri dönüp yanlarına geliyor. Bu da anne ve babalar olarak bizi tedirgin ediyor.'Narin kızımızın olayından sonra daha da dikkatli davranmaya başladık. Okula götürüp, getiriyoruz. Az önce okula giderken, ‘O ağabey bir daha gelir mi?’ diye sordu mesela. Yalnız bırakmamaya çalışıyoruz”'
Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan anne Burcu B., “Şu an kızımın başına bir şey gelmiş de olabilirdi. Kızımı, bir trafik kazası sonucu erken doğum yaptım. 27 haftalıktı ve söz konusu kızım olduğunda çok hassasız. Doğduğunda 900 gramdı, 3,5 ay kuvözde kaldı. Bizim için bir mucizeydi. Onu kaybetseydik, nasıl yaşardık, düşünemiyorum” dedi.
İşte o anlar:
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