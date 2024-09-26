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Japonya'da Eski Boksör 46 Yıl İdamı Bekledi: Beraatına Karar Verildi

Japonya'da Eski Boksör 46 Yıl İdamı Bekledi: Beraatına Karar Verildi

boks Cinayet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 14:00

Japonya'da cinayet suçundan dolayı 46 yıl idam edilmeyi bekleyen eski boksör İwao Hakamata hakkında karar çıktı. Mahkeme, boksör İwao Hakamata'nın beraatine karar verdi.

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Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitti ama reddedildi.

Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitti ama reddedildi.

Hakamata'nın kız kardeşi Nisan 2008'de yeniden temyiz başvurusu yaptı ve mahkeme tutuklu bulunan Hakamata'yı serbest bırakmıştı. Ancak mahkeme, Mart 2023'te, Hakamata'nın davasının yeniden görülmesine hükmetti.

Hakamata'nın kız kardeşi Nisan 2008'de yeniden temyiz başvurusu yaptı ve mahkeme tutuklu bulunan Hakamata'yı serbest bırakmıştı. Ancak mahkeme, Mart 2023'te, Hakamata'nın davasının yeniden görülmesine hükmetti.

87 yaşındaki Hakamata'nın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

87 yaşındaki Hakamata'nın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Şizuoka Bölge Mahkemesi, davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğini açıklayarak Hakamata'nın beraatine karar verdi.

Şizuoka Bölge Mahkemesi, davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğini açıklayarak Hakamata'nın beraatine karar verdi.
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