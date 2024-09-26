Japonya'da Eski Boksör 46 Yıl İdamı Bekledi: Beraatına Karar Verildi
Japonya'da Eski Boksör 46 Yıl İdamı Bekledi: Beraatına Karar Verildi
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Hakamata, Tokyo'nun güneydoğusundaki Şizuoka'da, soya fasulyesi imalathanesi çalışanı olduğu 1966'da, aynı aileden 4 kişiyi bıçakla öldürme iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Cinayet dahil bir dizi suçlamayla Eylül 1968'de idama mahkum edilen Hakamata'nın bu cezası, Aralık 1980'de kesinleşmişti. Nisan 1981'de Hakamata yeniden yargılanmak için temyize gitti ama reddedildi.
Hakamata'nın kız kardeşi Nisan 2008'de yeniden temyiz başvurusu yaptı ve mahkeme tutuklu bulunan Hakamata'yı serbest bırakmıştı. Ancak mahkeme, Mart 2023'te, Hakamata'nın davasının yeniden görülmesine hükmetti.
87 yaşındaki Hakamata'nın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Şizuoka Bölge Mahkemesi, davaya konu kıyafetlerin geçerli delil kabul edilemeyeceğini açıklayarak Hakamata'nın beraatine karar verdi.
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