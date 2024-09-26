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SGK'dan Dikkat Çeken Hamle: 1 Kuruşluk Borca Haciz İşlemi Başlattı

SGK'dan Dikkat Çeken Hamle: 1 Kuruşluk Borca Haciz İşlemi Başlattı

SGK
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 12:40

SGK'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini paylaştı.

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Bu da oldu. SGK, 1 kuruşluk borç için haciz işlemi başlattı.

Bu da oldu. SGK, 1 kuruşluk borç için haciz işlemi başlattı.

4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı ise 175 lira tuttu.

4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı ise 175 lira tuttu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

''Şaka Değil Gerçek'' diyerek olayı anlatmaya başlayan Mehmet Akif Cenkci, ''1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı'' dedi.

''Şaka Değil Gerçek'' diyerek olayı anlatmaya başlayan Mehmet Akif Cenkci, ''1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı'' dedi.

İşte o paylaşım:

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