Sosyal Medyada İçerik Üretenler Dikkat: Gelir Vergisi İstisnasında Yeni Düzenleme

Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik gelir vergisi istisnasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, gelir vergi istisnasına dijital ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan gelirler de eklendi.