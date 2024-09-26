Sosyal Medyada İçerik Üretenler Dikkat: Gelir Vergisi İstisnasında Yeni Düzenleme
Sosyal Medyada İçerik Üretenler Dikkat: Gelir Vergisi İstisnasında Yeni Düzenleme
Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik gelir vergisi istisnasında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, gelir vergi istisnasına dijital ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan gelirler de eklendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Tebliğe göre, gelir vergisi istisnasına, elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da dahil edildi.
Yapılan değişiklikle, vergilemede güvenliğin sağlanması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla kolay vergilendirme imkanından faydalanabileceklerin kapsamı 1 Ocak 2024'den geçerli olmak üzere genişletildi.
İnternet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama eklendi.
Kazançlar bankalar aracılığıyla vergilendirilecek ve beyanname zorunluluğu ortadan kalkacak.
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