13 Gündür Aralıksız Hapşırdığı İçin Ankara'ya Sevk Edildi: Nedeni Belli Oldu

Batman'da yaşayan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın başına tıpta çok nadir görülen bir olay geldi. 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran Benazir Aydın iyileşti. Hapşırmasının nedeni de belli oldu. Nöroloji Uzmanı Sevda Sarıkaya, 'Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’te gelişmişti. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu' dedi.