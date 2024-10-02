13 Gündür Aralıksız Hapşırdığı İçin Ankara'ya Sevk Edildi: Nedeni Belli Oldu
13 Gündür Aralıksız Hapşırdığı İçin Ankara'ya Sevk Edildi: Nedeni Belli Oldu
Batman'da yaşayan 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın başına tıpta çok nadir görülen bir olay geldi. 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran Benazir Aydın iyileşti. Hapşırmasının nedeni de belli oldu. Nöroloji Uzmanı Sevda Sarıkaya, 'Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’te gelişmişti. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu' dedi.
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Edinilen bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren hapşırmaya başladı.
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Aralıksız hapşırmaya devam eden Aydın, hastaneye koştu. Ancak burada serum tedavisi uygulanan Aydın, taburcu edildi.
Bir süre sonra hapşırması artan Aydın, bu sefer de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran Benazir Aydın, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bugün ise Benazir Aydın'dan iyi haber geldi. Genç kadının iyileştiği açıklandı. Genç kadına iş insanı Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın yardım ettiği öğrenildi.
Konuya ilişkin konuşan Nöroloji Uzmanı Sevda Sarıkaya, çok nadir görülen bir vaka olduğuna dikkat çekti. Uzman Sevda Sarıkaya, "Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’te gelişmişti. Ona PANDAS tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu" dedi.
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İşte o anlar:
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