Dikkat: İstanbul Çıkışlı Üç Ülkeye Seferler İptal Edildi, Acil İnişler Başladı
Dikkat: İstanbul Çıkışlı Üç Ülkeye Seferler İptal Edildi, Acil İnişler Başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin dün gece ve bugün İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal edildi.
Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi. Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt sorunu yaşayan yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçak, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildi.
Orta Doğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın