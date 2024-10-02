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Dikkat: İstanbul Çıkışlı Üç Ülkeye Seferler İptal Edildi, Acil İnişler Başladı

Dikkat: İstanbul Çıkışlı Üç Ülkeye Seferler İptal Edildi, Acil İnişler Başladı

İran İsrail Lübnan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 06:36

İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi sonrası İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak hava yolu seferleri iptal edildi. 

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İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.

İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.

Saldırının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin dün gece ve bugün İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal edildi.

Saldırının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin dün gece ve bugün İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal edildi.

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi. Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt sorunu yaşayan yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçak, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildi.

Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi. Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt sorunu yaşayan yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçak, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildi.

Orta Doğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Orta Doğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
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